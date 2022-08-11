重回事故現場！騎士離奇「噴飛民權大橋下」亡　警追3大奪命原因

記者黃彥傑、張君豪、戴若涵／台北報導

台北市民權大橋10日下午發生一起離奇事件！一名騎士因不明原因自摔，接著噴飛橋下，雖經緊急送醫搶救仍宣告不治。事故現場路面留下刮痕，附近的伸縮縫還有用水泥鋪設防止打滑，至於肇事原因仍有待調查釐清。

▲騎士離奇墜北市民權大橋死！驚悚瞬間曝光。（圖／翻攝自記者爆料網）

回顧整起事件，40歲的王姓騎士10日下午4時34分，騎車沿民權大橋松山往內湖方向行駛時，因不明原因撞上路緣，人從行人引道飛墜至平面道路上，當場失去呼吸心跳，送醫搶救後仍回天乏術，另外，醫院急救時發現他確診新冠肺炎。

▲▼騎士離奇噴飛民權大橋下，送醫搶救亡。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

《東森新媒體ETtoday》記者重回事故現場發現，王男摔車路段有橋樑伸縮縫，上頭有用水泥鋪設，以防止下雨天急剎打滑，一旁也有機車專用道，事發地點路面還留有長長刮痕，目前機車尚未發還家屬，由警方暫時代為保管。

據了解，民權大橋常年有偶發強烈側風，加上王男摔車噴出路段有橋梁伸縮縫，醫院急救時發現他確診新冠肺炎，究竟是側風太大、橋梁伸縮縫釀禍，還是新冠病情讓王男身體不適而發生意外，仍有待檢警進一步比對前後監視器影像，並徵求用路人行車紀錄器後釐清案情。