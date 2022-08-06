妹妹偷玩包養網　被老男人包月「狂賺10萬」！姐一聽當場崩潰

▲妹妹被人包養。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者朱祖儀／綜合報導

不少學生會趁暑假期間打工，賺一點零用錢。不過一名女網友表示，最近意外得知妹妹偷玩包養網，賺了10萬元還拿了一堆禮物，當場傻掉了，不知道要不要和對方攤牌，所以上網詢問大家的意見。PO文一出隨即掀起熱議。

「我發現我妹的『暑期打工』是給老男人包月！」原PO在「Dcard」發文表示，妹妹人緣很好，所以暑假期間經常往外跑，家人也已經習慣了。但近來她發現妹妹經常從陌生的車子下來，甚至還有跑車來接送，衣櫃內也多了很多昂貴的包包、香水等，似乎不太對勁，「但那是她的東西，我也沒想那麼多，可能交了有錢男友也不一定」。

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但日前原PO和2人的共同朋友一起出去吃飯，對方突然提到妹妹被包養的事蹟，她當場傻住，心想「什麼啦！我妹被包養？」但還是冷靜聽對方說，才知道妹妹曾發過「要去釣有錢男人了，好緊張歐（喔）」的限時動態，還有夜景餐廳、精品的照片，「結論就是我妹因為好玩跑去玩包養網，然後賺了10萬、拿了別人一堆禮物」。她目前還沒有和妹妹坦白，不知道要怎麼處理，因此才會PO文詢問眾人意見。

▲妹妹被包養賺了10萬元。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

有人看到後不以為意的說，「靠自己賺錢有什麼問題嗎？記住這社會笑貧不笑娼」、「成年了就不要過度干涉吧，如果包養她的沒有家庭就還好，一個願打一個願挨，就算你再怎麼生氣，她大概還是會繼續」、「你妹成年的話就不用管吧」、「我倒覺得還好耶，如果妳妹成年，那是她的自由，包養怎麼了？沒有危害到任何人也不算犯罪啊」。

也有人勸說，「如果你愛你妹的話建議好好跟她談談，很多一開始都是覺得好玩、膩了就不做了啦，但這就是慢性成癮，等她開始接受了自己一個月給人家X幾次，就可以拿到十萬塊的時候，你覺得她還有可能接受一個月每週工作五天才兩三萬的工作嗎？容貌會老，她不可能一輩子都值十萬」、「你可以讓妹妹慢慢發現你知道這件事，如果你真的會擔心的話，就多關心她、提醒她該注意什麼事，但千萬別吵起來或是起衝突之類的，這樣只會讓她更不想說、不想聽」。