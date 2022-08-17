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焙茶牛奶冰尬金黃蕎麥粒！最新「蕎麥焙茶冰炫風」限時42天開吃

▲▼麥當勞全新「蕎麥焙茶冰炫風」。（圖／業者提供）

▲最新「蕎麥焙茶冰炫風」開吃。（圖／業者提供）

記者蕭筠／台北報導

又有新口味了！炎炎夏天走進麥當勞肯定要來杯「冰炫風」或是「蛋捲冰淇淋」消消暑，這次終於等到最新「蕎麥焙茶冰炫風」登場，使用日本焙茶粉拌入奶香冰淇淋當中，再撒上蕎麥粒增添口感，肯定要搶吃一波；另，全家超商近日也有「芒果椰奶霜淇淋」，趕緊衝嚐鮮。

▲▼麥當勞全新「蕎麥焙茶冰炫風」。（圖／業者提供）

▲蕎麥焙茶冰炫風包裝特意找來旅英台灣藝術家優席夫合作。

麥當勞冰炫風推出全新夏季限定「蕎麥焙茶口味」，選用來自日本、香氣濃郁惡的焙茶粉拌入綿密奶香冰淇淋當中，最後灑上嚴選自花蓮玉里的黃金蕎麥粒，增添酥脆口感，包裝部分更找來旅英台灣藝術家優席夫合作，翻玩繽紛色彩搭配幾何圖形，吸睛度十足，即日起至9月27日限時開吃或售完為止。

▲▼全家推最新芒果椰奶霜淇淋。（圖／記者蕭筠攝）

▲全家最新芒果椰奶霜淇淋。（圖／記者蕭筠攝）

另，近日全家超商也推出全新「芒果椰奶霜淇淋」，找來知名新南洋料理餐廳「Chope Chope Eatery」合作，把新加坡甜點芒果椰奶直接變身成霜淇淋，選用台灣在地芒果鮮榨成汁再融合椰奶製成，每一口都能吃到超濃郁芒果香，更特意打造綠色餅皮搭配，吸睛度滿分，且除了單一的芒果椰奶口味外，還有結合小農鮮奶的胖胖綜合版口味，多加了奶香增添口感，趕緊衝門市。

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