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4大時尚衛浴風格大公開！低調沉穩黑色系衛浴讓型男創業家崴爺無法自拔

▲▼衛浴,崴爺,OVO京典衛浴。（圖／京典衛浴提供）

▲帥氣度爆棚的「紳士雅痞風」衛浴，讓擁有豐富裝潢經驗的網紅創業家「崴爺」愛不釋手。（圖／翻攝自FB「我是崴爺」）

文／京典衛浴提供

後疫情時代來臨，人們更注重居家空間，在社群中分享居家生活、裝潢也成為每個人現生活品味的方式。其中衛浴空間更是展現時尚品味的重點之一，但卻經常被大家忽略，許多人看著一陳不變的浴室，想改造卻又不知道從何下手。事實上，打造符合個人風格的衛浴空間沒有那麼困難，來自台灣的時尚衛浴翻新專家「OVO京典衛浴」，利用簡單2招，從盆型、櫃型、顏色、材質至把手樣式上提供多樣選擇，為每個人量身打造最時尚的4大衛浴風格，讓你再也不用煩惱衛浴裝潢。

男性時尚感衛浴挑黑色就對了！

不只能展現獨特品味，也好搭配其它顏色衛浴及瓷磚，絕不踩雷！

都會型男如何打造沉穩帥氣的衛浴空間？時尚衛浴翻新專家OVO提供最齊全的爵士黑色系產品，為每位沉穩有品味的紳士打造專屬空間。低調空間也暗藏許多設計巧思，客製櫃體的抽屜內層特別使用大理石紋路，搭配上霧灰烤漆層板，居家生活也能精緻有層次。

▲▼衛浴,崴爺,OVO京典衛浴。（圖／京典衛浴提供）

▲客製化櫃體，連抽屜內層都能暗藏巧思，滿足不同設計需求。（圖／翻攝自FB「我是崴爺」）

帥氣度爆棚的「紳士雅痞風」衛浴，讓擁有豐富裝潢經驗的網紅創業家「崴爺」愛不釋手，直呼：「等房子交屋後，就要把浴室弄成這個樣子！」從櫃體尺寸到獨特的黑色系設計，可見黑色系衛浴風格的魅力所在。

打造飯店高級質感，圓弧線條是關鍵！

柔和曲線的獨立浴缸搭配加大側邊櫃體，妥妥的飯店度假風衛浴

度假完後，是否對飯店奢華舒適的衛浴感到念念不忘？其實透過櫃體設計，就能創造出「寧靜奢華」的衛浴風格。訂製櫃體側面的流線弧形設計，減少空間中的銳利感；搭配側邊特別加大的收納空間，讓檯面隨時維持整潔，輕鬆擁有如飯店般的柔和、清爽的視野。

▲▼衛浴,崴爺,OVO京典衛浴。（圖／京典衛浴提供）

▲弧形設計的側邊櫃體，讓衛浴空間的線條更加柔和。（圖／翻攝自Instagram「fusionhung」）

更重要的是，獨立的蛋型浴缸與搭配線條優美的落地浴缸龍頭，提供彷彿置身五星級飯店般的頂級感受，讓你在家就能享受Villa度假感！也讓服裝設計師網紅福伸大讚「如飯店般明亮潔淨的裸色系空間，讓自己可以好好放鬆、沈澱思緒，洗淨負能量！」

家庭需求不只要好看，還要超實用！

暖白色系衛浴搭配木質調防水置物平台，風格溫暖，使用也安心

疫情宅在家，是否看膩家中全白色的衛浴產品？那絕對不能錯過深受台灣人歡迎的「北歐簡約風」衛浴，以暖白色衛浴為主調，搭配木質調的防水置物平台，實用又有設計感。其中，最特別的是為量身訂製的側邊隱藏式雙抽屜，加大收藏空間，滿足每個家庭需求，再多媽咪、寶寶的用品都不怕收不下！

▲▼衛浴,崴爺,OVO京典衛浴。（圖／京典衛浴提供）

▲隱藏式雙抽屜設計，大幅增加衛浴收納空間。（圖／翻攝自Instagram「qubeqube」）

近期準備迎接二寶的網紅Qube特別推薦「木紋置物平台」，不同以往的玻璃平台，顛覆對木質易潮濕的想像，採用實心發泡材質，不怕碎裂發霉，還100%防水，讓浴室也能有溫潤的木紋質感。除此之外，沐浴龍頭的防燙控溫特色，讓大人小孩都能安心使用。

從衛浴奪人目光，跳色搭配，展現活力！

亮橘色系搭配質感黑花灑組，撞色不衝突，反增添衛浴新樣貌

想透過生活空間吸引目光？衛浴空間千萬不能放過！擁有跳色魅力的「大膽跳色風」衛浴空間，在視覺上採用亮眼的橘色，搭配黑色淋浴花灑組，撞出衛浴新風格，讓每個進入浴室的人眼睛都為之一亮。

▲▼衛浴,崴爺,OVO京典衛浴。（圖／京典衛浴提供）

▲橘色牆面搭配黑色淋浴花灑組，跳色搭配增添衛浴新貌。（圖／翻攝自Instagram「sunny945c」）

除了顏色亮眼，還有客製的玫瑰金大抽屜鏡櫃，加上獨特托盤設計，讓取物更方便，活潑亮眼的設計風格，讓平時不愛久待浴室的Sunny笑稱：「突然想到蠻多可以在浴室做的事啊！」強烈的視覺饗宴，讓沐浴時光再也不無聊。

時尚專家OVO京典衛浴，簡單2招替每個人打造專屬衛浴空間！

衛浴空間的改造看似困難，但臺灣的衛浴專家OVO利用簡單2招，替每個人打造心中的理想衛浴。

第一招：「量身打造收納空間。」依照不同的衛浴空間，選擇專屬櫃體尺寸，不用擔心不符合所需，讓整體視覺更加清爽。

第二招：「多元櫃體搭配選擇。」從盆型、櫃型、顏色、材質至把手樣式上的選擇都有豐富多元性，自由選擇，契合各種時尚風格，讓衛浴裝潢再也不是難事。詳情請見OVO官網或至全台展示中心據點洽詢。

官網連結：https://ovotoilet.com/

OVOtoilet 京典衛浴｜新世代衛浴翻修首選品牌

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