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【廣編】TOTO與NAID精選最具參考價值衛浴改修案　投票把TOTO WASHLET®帶回家

▲▼TOTO,NAID,衛浴,TOTO WASHLET,老年化社會,溫水洗淨便座。（圖／TOTO提供）

▲TOTO&NAID室裝全聯會共同舉辦票選最具參考價值的衛浴改修案。

圖、文／TOTO

日本百年衛浴第一品牌TOTO，致力提升大眾的衛浴生活品質，目前台灣住宅老化，全台過半數住宅屋齡皆為超過30年以上的老屋，衛浴常遇到有地面濕滑甚至壁癌、漏水等問題，又以現在老年化社會，如何能夠安全的使用衛浴且改裝衛浴環境設備即為十分重要之議題。

TOTO針對台灣衛浴一般居家及高齡長者常有的困擾為主題，與室裝全聯會(NAID)共同徵集室內設計師的衛浴改修裝修案例，期望能藉以收集室內設計師的經驗及智慧，提供衛浴裝修的靈感給大眾。以實用性、安全性、創新性、設計性等多層面的綜合評分下，目前已遴選出最終前三名的室內設計案例有青硯設計賴建銘設計師、圓境設計劉易鑫設計師、樹屋設計黃國峰設計師的衛浴改修作品，除此之外還有其他精選的衛浴改修案例可供參考，即日起至2022年8月15日止可至活動網站(https://reformcase.twtoto.com.tw)參加票選你最喜歡的衛浴改修案例，並於TOTO TAIWAN官方粉絲頁按讚且公開分享活動網站，即有機會抽中TOTO WASHLET®電解除菌水機種溫水洗淨便座F1(TCF4931TR)市價37,000元，想提升家中如廁品質就趁現在。

現在只要到衛浴改修案例網頁(https://reformcase.twtoto.com.tw)參加改修案例票選活動即有機會獲得TOTO WASHLET®輕鬆升級家中衛浴環境，享受水洗舒適且時時為你的馬桶清潔做把關！

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