【廣編】TOTO與NAID精選最具參考價值衛浴改修案　投票把TOTO WASHLET®帶回家

新屋房價高不可攀，不少人轉向選擇購入中古屋或是乾脆先租屋，不過根據內政部不動產資訊平台資料顯示，台灣幾乎是每2戶就有1戶屋齡超過30年的老屋，在中古市場看遍大小屋型的房仲認為，檢查屋況首先要注意安全性問題，其中電線就是容易被忽略的小細節。