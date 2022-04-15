「崴爺」傳授低成本創業妙招！桃園青年創業資源　陪伴完成人生夢想

▲創業家「崴爺」以自身創業經驗，分享青年創業過程中最該注意哪些事。（圖／記者湯興漢攝，下同）

記者楊智雯／綜合報導

事業起頭難、處處碰壁，想有盞明燈指引未來，青年人才需要被拉一把！擁有豐富經驗的創業家「崴爺」擅長尋求資源，注意到桃園市以多樣的青年創業政策，給予青年支持，包含創業的資源，陪伴青年解決就業、創業過程中的難題，更鼓勵探索職涯發展、公共事務參與、多元體驗學習，藉此開創青年的國際視野以及扶植青年社會影響力。

▲桃園注重青年創業，以專案輔導方式協助多元類型創業需求。（圖／桃園市政府提供）

創業常面臨困境，明明自己的想法很棒，但是接二連三遭受到無視，在資金、資源不足的打擊下只好放棄的例子比比皆是，創業家「崴爺」也在創業過程中付出不少慘痛代價。「崴爺」32歲時搞倒了4家餐廳，當時陷入人生大低潮，內心糾結在創業失敗這件事上，完全地否定自己，能傾訴的對象都是沒有創業過的朋友，無法給予有效的安慰，導致自己像鬼打牆一樣，走不出糾結與執著。他說：「創業是個耐力賽，不是衝刺賽，以前開餐廳時，一開始就把資金全部燒完了，我的錢只夠開一家店，完全沒有想到開店之後還有很多的花費跟準備金，不但租金、裝潢費都很貴，只要短短的時間出現狀況，我的店就營運不下去，當時餐廳資金周轉有問題時還去借了超高利率的現金卡，利率跟高利貸一樣壓力相當大，最後只好倒閉收場，這時才學會除了執行力、耐力外，資金最重要，像以前年輕的時候都不知道有這方面的資源，現在才注意到政府有創業資金協助。」

為協助有創新、創意的新創事業者能夠實現創業夢想，桃園市籌設了「創業創新服務辦公室」單一窗口，提供許多資源，例如補助金申請、融資協助，還款有寬限期、利率不會這麼高，大幅降低資金壓力；也協助民眾及企業綜合性的創業諮詢，提供財務規劃、創業計畫可行性分析、創業計畫書撰寫技巧指導、企業工商登記、法律、稅務等顧問諮詢，更能透過管理師協助規劃、媒合不同專業領域的業師，找出並解決關鍵問題，渡過創業初期的困境。

▲創業家「崴爺」非常鼓勵每個人創業，善用政府資源用最小成本做到成功率最高的創業。



對於擁有創業夢想的人，「崴爺」非常鼓勵，但是創業市場就是肉搏戰，最好的方法就是採用漸進式創業，在職場時慢慢的在職創業，或是經營自媒體，用最小成本做到成功率最高的創業，更可以用很低的成本租賃青創辦公室渡過草創期。桃園市也轉型舊有的閒置空間，在各地成立青創基地，給予年輕人更多的發展空間，提供免費創業課程，學會簡報、抓文案跟企劃的重點，更有業師輔導、媒合產學技術合作以及創投媒合等。「崴爺」提醒，最重要的是不要怕失敗，並懂得找資源，很多人不是第一次創業就能成功，錯中學很重要，每次的失敗要知道錯在哪裡，慢慢修正才能成功。

▲桃園安東青創基地以AR、VR、MR為主題培育新創，推廣新創輔導服務及創業資源。（圖／桃園市政府提供）

桃園注重青年政策的發展，不但以專案輔導方式協助多元類型創業需求，同時鼓勵青年用創新商業模式解決社會問題，對於從事銀髮長照、在地發展、科技創新等企業公司，另外提供辦公室租金及設備補助，讓青年創業更具社會影響力，打造成適合青年可以在地就業、在地創業、快意生活、逐夢築巢、安居樂業的新城市。

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