媽勸「女生一定要會3件事」！美女主播花數十年才懂：長輩的話要聽

▲劉芯彤分享，媽媽曾告誡她「女生有三件事情一定要學會」。（圖／翻攝自Facebook／主播 劉芯彤）

記者閔文昱／綜合報導

美女主播劉芯彤氣質優雅、口條流利，受到大批觀眾喜愛，私下作風親民，常在社群平台分享所見所聞。她近日有感而發指出，媽媽曾告誡她，「女生有三件事情一定要學會，1. 會喝酒2. 會開車3. 會賺錢」，但第1及第2點她過去不太能體會，直到時隔幾十年才終於了解媽媽的用意，直言「薑還是老的辣，長輩的話真的要聽」。

劉芯彤10日在臉書發文表示，第3點她小時候就能理解，畢竟有錢才能買喜歡的森林家族公仔，有錢才能跟同學一樣去美髮店綁漂亮的頭髮，有錢才能參加老師的課輔班不被她歧視。至於第1和第2點，她坦言實在不太能體會，直到時隔幾十年後，「我終於懂了當年我媽說的話是什麼意思。」

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▲劉芯彤認為，女生應該也要會開車。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

劉芯彤透露，出社會後難免會遇到應酬的場合，而不是每個男人都是紳士，很多男生會在喝完酒後理智線斷掉，幸好她從小被媽媽訓練，酒量還不差，通常黃湯下肚後，自己還比這些男人還清醒，加上也有酒膽，幾次下來再也沒人想勸酒，「也因為會喝酒，好幾次躲掉被毛手毛腳的不舒服遭遇。」

劉芯彤提到，會開車這一點她到今天才深刻體會到，因為前一天晚上她和老公有些不愉快，今天早上她還在化妝時，老公就開車上班去了，幸好她家有2台車，也幸好她會開車，「不然住在荒郊野嶺，我應該寸步難行，也不敢大聲說話跟火星人對幹了吧！」

劉芯彤坦言，這些事情都證明，薑還是老的辣，長輩的話真的要聽，「我想我遇到的狀況，我媽肯定都遇過，才會苦口婆心勸告女兒。」最後也呼籲其他女性，「女孩兒們～這三點務必此生學會並且善用。」

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