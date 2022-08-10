三星發表會今登場！兩大摺疊機皇現身　新品傳聞大盤點

▲三星Galaxy Z Fold 4渲染圖。（圖／取自9to5google）

記者陳俐穎／綜合報導

三星今日晚上9時將舉辦線上發表會，而從發表會的邀請函中，就可以看出這次的主題主要圍繞摺疊機展開，而除了摺疊機之外，根據外媒推測，也有多項新品將登場，此次新品包含兩台摺疊機，預計名稱為Galaxy Z Fold 4、Flip 4，加上智慧型手錶Galaxy Watch 5、Galaxy Watch 5 Pro與藍牙耳機Galaxy Buds Pro 2 。

摺疊機

首先是最受關注的兩款摺疊機，根據外媒先前透露的訊息，摺疊機皇Galaxy Z Fold 4，使用 Snapdragon 8+ Gen 1 處理器、具有更寬縱橫比的 7.6 吋顯示螢幕，以及50MP後置鏡頭，新相機還配備了 OIS系統。

此外仍有1TB 儲存選項，手機保留了相同的 4,400 mAh 和 25W 的最大充電速度。也有傳言稱，這一代的螢幕下攝像頭將獲得改進。

而三星更受歡迎的系列 Galaxy Z Flip 也已經有許多傳聞出現，根據外媒WinFuture進一步報導稱，Galaxy Z Flip 4 將大幅增加電池容量、更新尺寸和並且搭載 Snapdragon 8+ Gen 1 處理器。

▲三星Galaxy Z Fold 4渲染圖。（圖／取自9to5google）

▲三星Galaxy Z Flip 4渲染圖。（圖／取自9to5google）

智慧手錶

根據 Galaxy Watch 5 的最新消息，整個陣容將採用藍寶石水晶玻璃作為顯示螢幕材質。WinFuture 的Roland Quandt發布了一批官方宣傳圖片，從各個角度展示了 Galaxy Watch 5。

▲三星Galaxy Watch 5渲染圖。（圖／取自9to5google）

圖透中出現的為標準型號，而不是Pro型號，預計Pro型號具有更厚、略有不同的設計。根據之前的爆料，Galaxy Watch 5 預計將與其前身基本相同，具有相同的處理器、尺寸，並且電池容量僅略有增加。

藍寶石玻璃是一種像傳統玻璃一樣透明的陶瓷。不過，不同之處在於藍寶石更能抵抗划痕和其他損壞。但隨著最新的爆料，預計三星正在為 Galaxy Watch 5 帶來藍寶石玻璃螢幕，此前，外界認為只有 Galaxy Watch 5 Pro 才會採用藍寶石。

藍芽耳機

除了手機與手錶之外，也將同步發布新一代的無線藍牙耳機Galaxy Buds Pro 2，在規格上，具備主動降躁、360度環繞立體聲、IPX7防水功能，充電使用8小時，並且藍牙技術升級，讓連線更穩定。