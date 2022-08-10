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三星旗艦摺疊新機搶先看！7.6吋大螢幕　售價新台幣5.4萬起

▲三星摺疊機Galaxy Z Fold4、Galaxy Z Flip4（勿用 2100解禁）。（圖／記者陳俐穎攝）

▲三星今發布摺疊機Galaxy Z Fold4、Galaxy Z Flip4。（圖／記者陳俐穎攝）

記者陳俐穎／綜合報導

三星今日晚間舉辦線上發表會，而其中受注目的摺疊機系列出爐，延續過去的系列，此次推出兩款新機，包含Galaxy Z Fold4與Galaxy Z Flip4，搭載更強的硬體規格，加上更加進化的相機系統與電量，讓用戶使用感受增強。

▲三星摺疊機Galaxy Z Fold4、Galaxy Z Flip4（勿用 2100解禁）。（圖／記者陳俐穎攝）

▲三星摺疊機Galaxy Z Fold4更接近筆記型電腦的使用方式。（圖／記者陳俐穎攝）

Galaxy Z Fold4

旗艦機皇Galaxy Z Fold4，導入高度識別設計黑色、灰綠、米白，提供不同分眾消費者不同選擇，轉軸更輕薄，擴張2.7mm，單手握持握感更好，更適合單手操作，重量也下降8G。

而在螢幕方面，多功能內頁螢幕，7.6吋大螢幕，前鏡頭更沒有存在感，內頁螢幕可視範圍加大，貼近使用筆電感受，手機功能列移動到下方，可以依照個人使用設定熱鍵。

▲三星摺疊機Galaxy Z Fold4、Galaxy Z Flip4（勿用 2100解禁）。（圖／記者陳俐穎攝）

▲三星摺疊機Galaxy Z Fold4三色。（圖／記者陳俐穎攝）

▲三星摺疊機Galaxy Z Fold4、Galaxy Z Flip4（勿用 2100解禁）。（圖／記者陳俐穎攝）

▲三星摺疊機Galaxy Z Fold4主鏡頭仍為三鏡頭設計。（圖／記者陳俐穎攝）

▲三星摺疊機Galaxy Z Fold4、Galaxy Z Flip4（勿用 2100解禁）。（圖／記者陳俐穎攝）

▲三星摺疊機Galaxy Z Fold4常用功能聚集在下方。（圖／記者陳俐穎攝）

此次一樣支援SPen，包含SPen Fold專用版、S Pen Pro都可使用。可使用擷取文字方式，也能直接智慧搜尋，辨識地址、時間、電話等。

而在主相機上，升級搭載5000萬畫素廣角鏡頭、三倍光學變焦、最高30倍超高倍變焦，提升23%亮度，拍照、夜拍、錄影效果等同於S系列效果。

▲三星摺疊機Galaxy Z Fold4、Galaxy Z Flip4（勿用 2100解禁）。（圖／記者陳俐穎攝）

▲Galaxy Z Flip4。（圖／記者陳俐穎攝）

Galaxy Z Flip4

Galaxy Z Flip4是許多現代女性的新選擇，小巧的體積加上粉嫩的各式色彩，可以很好適應各種小型包款，且此次新機在外觀上也下足功夫，推出四種顏色選擇，不過若消費者希望自訂自己的手機，也提供共有75種顏色、邊框組合，不過目前還不確定台灣是否會支援新服務。

▲三星摺疊機Galaxy Z Fold4、Galaxy Z Flip4（勿用 2100解禁）。（圖／記者陳俐穎攝）

▲多個視窗更加多工（圖／記者陳俐穎攝）

▲三星摺疊機Galaxy Z Fold4、Galaxy Z Flip4（勿用 2100解禁）。（圖／記者陳俐穎攝）

▲Galaxy Z Flip4具備Flex模式，下方化身觸控板。（圖／記者陳俐穎攝）

▲三星摺疊機Galaxy Z Fold4、Galaxy Z Flip4（勿用 2100解禁）。（圖／記者陳俐穎攝）

▲關起手機就可以直接拍攝。（圖／記者陳俐穎攝）

Galaxy Z Flip4闔上後，封面小螢幕這次新增更多小工具、可以使用GIF圖檔成為小螢幕的背景圖案，且不用打開手機，可以直接在螢幕上查看訊息、行事曆，可透過表情符號等快速做回應。

此外，支援數位支付，拿出手機，不用打開可以直接使用行動支付，並且在內螢幕上，也支援多重視窗模式，幫使用者節省許多時間，迅速切換應用程式。

售價

Galaxy Z Fold4為美金1799元起，折合新台幣約5萬4000元不等，而Galaxy Z Flip4則為3萬元左右，目前預計將於8月26日於特定市場上發售，不過台灣發售時間還不確定。

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