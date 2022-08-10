木蘭不來1影響曝！最新衛星照　網驚：颱風尾擦過台灣近海

▲根據最新衛星雲圖，季風環流的大片雲系就在中南部外海。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／綜合報導

中央氣象局預報員葉致均表示，輕度颱風木蘭往西北移動，對台灣沒直接影響，但要注意今南台灣和澎湖有長浪發生機率。氣象專家吳德榮指出，木蘭近中心風速雖不強，其外圍「季風環流」範圍大、風速強。而根據最新衛星雲圖，讓網友驚呼「颱風尾剛好擦過台灣近海」。

吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今天山區及部分平地午後有局部雷陣雨，仍有較大雨勢；東南部及恆春半島則因季風環流外圍水氣，偶有局部短暫陣雨。

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▼吳德榮表示，木蘭近中心風速雖不強，其外圍季風環流範圍大、風速強。（圖／氣象局）

吳德榮說，木蘭近中心風速雖不強，其外圍「季風環流」範圍大、風速強。根據最新衛星雲圖，季風環流的大片雲系就在中南部外海，讓網友驚呼「颱風尾剛好擦過台灣近海」。

氣象局說，今天各地大多為多雲到晴，南方雲系影響，環境為東南風，東南部地區及恆春半島仍有不定時降雨出現，午後西半部地區及各地山區要留意有局部短暫雷陣雨，中南部山區並有局部較大雨勢發生的機率。

▲▼葉致均指出，木蘭颱風往西北移動，對台灣沒直接影響。（圖／氣象局）

