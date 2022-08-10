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大陸 大陸焦點 特派現場

東部戰區首投入「動車」演練後送傷員　改造車廂供重症監護及手術

記者魏有德／綜合報導

解放軍東部戰區在台灣周邊劃定區域軍演暫時告一段落，不過，包括空中及海上的例行性的軍演仍持續。大陸《央視軍事》今（10）日釋出東部戰區演練傷員後送的處置情況，值得注意的是，這場演訓首度使用改造後的「動車」（高鐵）車廂後送傷員，還可視傷員情況在車上做緊急處置。

▲解放軍首次使用「動車」（高鐵）演練即時急救及後送傷員。（圖／翻攝央視軍事）

▲解放軍首次使用「動車」（高鐵）演練即時急救及後送傷員。（圖／翻攝央視軍事，下同）

《央視軍事》報導，東部戰區總醫院近日開展實戰化衛勤演練，首次使用動車組作為「衛生列車」，演練大批傷員救治和後送。列車內設收容處置室、重症監護室、手術室等，以車廂為單位劃分醫療保障組、後勤保障組等工作區域，可收容行走傷員、擔架傷員、重症傷員等100多人。

▲解放軍首次使用「動車」（高鐵）演練即時急救及後送傷員。（圖／翻攝央視軍事）

報導稱，透過列車運送傷員速度更快，在不改變車廂內部結構為前提下，東部戰區總醫院醫療隊對列車進行醫療設施加裝，由於列車內部空間狹小，攜帶醫療器材以小型、集成及便攜為特點，還配備升降操作台等設備，保證列車行進時能沿途進行救治工作。

▲解放軍首次使用「動車」（高鐵）演練即時急救及後送傷員。（圖／翻攝央視軍事）

大陸軍事專家王強表示，東部戰區首次用動車組衛勤演練，肯定是此次演訓的一個配套動作，東部戰區首次提到「全要素成體系」，全要素便包括衛勤保障，屬於綜合聚焦保障，證明這是在聯合作戰體系裡面非常重要的一個要素。

▲解放軍首次使用「動車」（高鐵）演練即時急救及後送傷員。（圖／翻攝央視軍事）

王強強調，現代戰爭有一個新的特點，受傷軍人大部分不是槍傷，對整個救治的醫療科技水平提出非常高的要求，「一個普通的戰傷傷員，可能涉及16個專科，稍微複雜點的傷員可能涉及50個專科，這種傷情是前線一般野戰醫院沒有辦法救治的，需要採取最有效的方式展開一個立體後送，所以這次用高鐵快速列車去後送我們的傷員，意義就體現在這裡。」

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