拿獎牌獻給父奶！　瑞芳高工高三生拚3年奪「全國技能競賽」金牌

▲瑞芳高工獲青年組全國金牌及全國第五名、青少年組全國第四名及第五名佳績。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／新北報導

第52屆全國技能競賽日前圓滿落幕。瑞芳高工獲青年組全國金牌及全國第五名、青少年組全國第四名及第五名佳績。金牌得主是今年從瑞芳高工室內空間設計科畢業的高浩慈，他表示，自己前前後後參加了3年，終於在今年獲得金牌，要獻給最愛的父親與奶奶。

第52屆全國技能競賽今年分為56個青年組及12個青少年組職類，共計有975位來自全國各地分區賽及全國高級中等學校學生技藝競賽的優勝選手同場競技。

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高浩慈提到，自己其實不擅長讀書，高一聽說當培訓選手得名的話，有機會保送國立科大，高浩慈就積極爭取成為校內培訓選手，從此便一股腦地栽進漆作裝潢領域中努力練習。

高浩慈高一第一次參加第50屆全國技能競賽，但因參賽經驗不足，初試啼聲便鎩羽而歸，父親問他「比這要幹嗎？花了錢沒有得名，還要繼續比嗎？」當時高浩慈堅定的告訴父親「當然要繼續比！我不想付出的努力白費，更不想流過的汗白流！」，高二他捲土重來，為了求得好成績，開始進駐桃竹苗分署漆作裝潢訓練場密集培訓，在老師宋侑蓁及蔡須全的指導下，終於抓住要領在全國賽中拿下第4名。

高浩慈仍然不滿足成績，為了向父親證明自己選的路是對的，今年再度挑戰第52屆全國技能競賽，高浩慈每天長達10小時，甚至假日都來訓練場努力練習，就是希望在全國賽中拿下前3名的好成績，獻給父親與奶奶，感謝他們始終支持他。今年在桃竹苗分署及瑞芳高工老師蔡須全的指導下，辛苦的付出終於有了代價，拿下了金牌的好成績。同時高二的簡凱庭同學也獲得了全國第五名的佳績。

瑞工校長潘泰伸表示，學校鼓勵同學多多參與各項比賽，除了累積校外競賽經驗，勇於自我挑戰，學習團隊合作，更能提升自己未來進入職場的競爭力。而培養學生做中學、學中做、應用多項學習技能、盼能培育國際技能國手，打造未來更多可能性。

