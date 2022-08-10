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「可提領防疫補貼！」手機狂收這簡訊　網見1關鍵：點了會出事

▲▼（圖／翻攝自Dcard）

▲原PO收到防疫補貼的詐騙簡訊。（圖／翻攝自Dcard）

記者朱祖儀／綜合報導

近來詐騙事件頻傳，不少人曾收過「有急事找你」的簡訊，感到相當困擾。一名女網友指出，近日還收到「防疫補貼」的訊息，一開始點進去以為是「衛福部」的網站，不過越看越不對勁，驚覺是詐騙訊息，提醒大家千萬不要輕信。有網友看到後，表示看網址就知道不對勁，警告「這種點了會出事」。

「這種簡訊也太可怕了吧？」原PO在「Dcard」發文表示，最近收到一封簡訊，通知「恭喜您，可提領防疫補貼」，並提供了一串網址。她直覺性地點進去，網站上寫著「衛生福利部」，頁面也和衛福部的網站看起來十分相似，但「感覺就怪怪的」，而且還有好幾個字都是簡體字。

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但原PO沒有馬上跳出去，而是點進每個細項查看，發現不管點進哪一條新聞、活動資訊，都只會跳出「申請紓困補貼」的頁面，要求輸入行動電話號碼，才發現原來又是詐騙集團的手法，「如果沒有警覺心的人就馬上輸入了吧」，因此想PO文警告大家，千萬不要掉進陷阱。

▲▼（圖／翻攝自Dcard）

▲網站要求輸入電話號碼。（圖／翻攝自Dcard）

不少網友看到文章後，紛紛表示「我也有收到，幸好沒有點進去」、「網站很真，但簡訊就很假，打那樣完全不會想點進去」、「前幾天有看見有人在fb發，結果錢被騙光」、「我被這個網站騙走錢了」、「有看到！幸好沒點，這樣傳簡訊真的很奇怪」，還有人提醒「下次先看網址喔～這網址怎麼看怎麼怪，政府網站通常都是.gov.tw結尾」。

另外，也有人警告看到這種詭異簡訊就不要點了，「有些不是等你輸入完東西的釣魚網站欸，有些是點了直接再見的那種，勸你不要再亂點了」、「有些網址點進去就出事了，沒事真的不要亂點」、「建議不要點點看哦～有些電腦病毒光是點擊網址就有可能中毒了」、「簡訊收到的網址一律都不要點開來，管他是真補助還是假詐騙」、「別亂點哦！不然可能會被盜」、「這種99%都是詐騙假網站，點都不要點」。

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關鍵字：

防疫補貼詐騙簡訊

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