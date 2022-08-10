YT海量廣告「賺錢好簡單」　投資詐欺猖獗！5年案件狂增4.7倍

▲不少人在被YT投資廣告吸引後，一步步走入詐騙集團的圈套。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

圖、文／記者黃品臻

你對YouTube上輕輕鬆鬆就能賺錢的「投資廣告」有印象嗎？去年（2021）年底，YouTuber「好棒Bump」以「YT投資詐騙廣告」為主題，親自被騙16萬來拍攝實際詐騙過程，欲喚起大眾對投資詐騙的重視，並找到多名受害者現身說法，其中不乏年僅15、16歲的國中生。為此，《ETtoday新聞雲》記者整理出近5年詐欺案件數據，發現「投資詐欺」確實有上升趨勢。

▲點圖可放大（下同）。

內政部警政署「警政統計通報」數據顯示，在近5年的各項詐欺犯罪之排名中，「投資詐欺」有越來越增加的趨勢，從2017年的第七名一路攀升，而2021年更以4,896件的發生數，比同年第二的解除分期付款詐欺（ATM）4,328件，多出568件位居第一。

再來看到近5年「投資詐欺」的案件數，呈現逐年上升的趨勢，其中2021年與2020年相比，有相當明顯的漲幅，共增加2,051件、約莫是1.7倍的成長率；而2021年與2017年相比，案件增長數更是高達4.7倍。

以性別劃分的詐欺被害方法數據中，2019年有1,439位男性成為「投資詐欺」受害者，在當年的男性詐欺被害人中佔比8.39%；2020年有2,526位男性受害、佔比13.99%；2021年更是多達5,060位男性受害、佔比也首度突破2成。表格中亦可看到，「投資詐欺」被害方法排名從2019年的第四名，逐年遞增到2021年成為第一名。

以女性被害人來說，2019年有1,213人淪為投資詐欺受害者，在當年的女性詐欺被害人中佔比7.16%；2020年有2,378位女性受害、佔比13.14%；2021年更直接飆破5千人，佔比也來到22.58%。而「投資詐欺」在近3年的女性被害方法中，也從2019年的第五名攀升至2020、2021年的第二名。

拉出近3年男女在「投資詐欺」項目的被害人數可以發現，2019、2020年都是男性被害人數略高於女性，2021年則為相反。而其中值得注意的是，2021年的男女被害人數相較2020年都有明顯的漲幅，男性多了約1.95倍，女性更是增加約莫2.15倍。

從投資詐欺「被害人年齡層分佈」數據中可以看到，40-49歲的區間段，在近5年裡，都位居各年齡層前三之中，另外，被害人在各年齡層的分佈範圍，自2017年到2021年，有越來越年輕的趨勢，也就是說，有越來越多年輕一輩的民眾，淪為投資詐欺的受害者。

以堆疊直條圖表來看，各年齡層的投資詐欺被害人在近5年中都有增加的趨勢，其中又以30-39歲的區間段增長最多；40-49歲位居第二；24-29歲則是位居第三。

事實上，除了YouTube的投資詐騙廣告外，近來也有許多民眾不停收到「有急事找你、加我Line」的騷擾簡訊，對此，《ETtoday新聞雲》日前曾報導，NCC（國家通訊傳播委員會）提供「三不五要」口訣，讓民眾保持使用手機的良好習慣，以加強保護個資與隱私安全。

「三不」分別是「不瀏覽、不連結、不下載」；「五要」則分別是「要更新、要備份、要關閉、要刪除」，NCC也提醒，民眾如有疑慮，可向內政部警政署165全民反詐騙網站或專線詢問，確保身家財產不受侵害。