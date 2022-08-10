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妹子下飛機！他驚「大量年輕人柬埔寨機場打卡」完蛋了　真相曝光

▲▼ 。（圖／翻攝）

▲女網友在金邊機場打卡 。（圖／翻攝爆廢公社）

網搜小組／劉維榛報導

許多人發現，臉書狂跳出有人在柬埔寨機場打卡，還高調直呼「為了生活拚一把、失魂落魄你不陪，東山再起你是誰」等標語。對此，有PTT網友則驚呼完蛋了，「大量年輕人在柬埔寨金邊機場打卡...有關單位都沒有在處理的嗎？」結果有眼尖網友曝真相，直言這手法就是「要騙那些半信半疑的人！」

一名網友在臉書《爆廢公社》轉貼一張貼文，可見一名叫李玲玲的女網友在柬埔寨金邊機場打卡，接著吐露心情「為了生活拚一把」，還備註「他們說上班不能用手機，所以我手機先給他們保管囉」。

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不僅如此，女網友也Hashtag一大串心情寫照，包括「#為自己加油、#努力才有收穫、#脫離舒適圈、#失魂落魄你不陪，東山再起你是誰、#謝謝好哥哥『大衛推薦介紹』、#雖然許久沒聯繫上、#但待會就會見面了」。

而原PO看著內容同時，表情掛著三條線直呼，「讓我們緬懷她吧...#詐騙之島#黑幫王國#亞洲毒品轉運站，到底要不要積極掃黑？」

文章曝光後，引發近8千人搖頭直呼，「到時候墓誌銘就這樣寫吧」、「真不知爸媽怎麼教的，教出這種人，好玩嗎好笑嗎」、「男的賣器官，女的賣肉體」、「可憐的妹子，遭遇可想而知，希望真的不是詐騙了」、「標準的，被賣掉了，還幫別人數錢」、「我就是無法離開舒適圈，才能保有健全的器官」、「我覺得我三歲兒子都比妳還聰明」。

不過有網友質疑是反串文，「今天滑臉書很多一樣的文耶，大家是不是都複製貼上想開玩笑，但是這種玩笑，在關心你的朋友眼中不好笑」、「看也知道反串文」、「這文複製貼上的吧，看到第三次了」、「這幾天是流行哏文，不是真的去」。

▲▼ 。（圖／翻攝）

▲類似PO文大量出現。（圖／翻攝PTT）

就連PTT板上，也有網友以「大量年輕人在柬埔寨金邊機場打卡」為標題直呼，「太誇張了，有關單位都沒有在處理的嗎？怎麼會那麼多人都衝往那邊？難怪台灣缺工嚴重 因為都跑去當外勞了，我真的表示很憂心。」

底下網友也熱議，「有些是反串，反正打哪地點可以自己選」、「你不覺得留言都是制式化嗎，87%是詐騙集」、「這是故意貼出來，要騙那些半信半疑的人」、「反串吧，每個留言都一樣：賺大錢+拼一把」、「這詐騙集團發的啦」、「假帳號要騙人去的，那麼明顯你看不出來？」「看就知道員工打卡，要繼續騙人」。

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