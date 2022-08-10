竹市3家庇護工場推中秋伴手禮傳愛　即日起開放預購

▲勞工處黃錦源處長邀民眾以行動支持身心障礙者。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

中秋佳節將至，新竹市3家庇護工場推出特色伴手禮，喜憨兒烘焙餐廳創意月餅禮盒、慢飛兒濾泡式手沖咖啡禮盒、竹夢園手工香皂禮盒，即日起至9月2日開放預購。新竹市代理市長陳章賢敬邀各界以行動支持身心障礙者，號召民眾購買庇護工場產品響應公益，可電洽庇護工場預購或至勞工處展示區挑選，也歡迎企業團體採購及加入友善身障者職場行列。

陳章賢表示，近年市府致力實現身心障礙者生產性就業，以新竹市身心障礙者就業綜合大樓為孵化器，提供身障者性向評估、穩定就業的諮商服務，同時強化庇護就業者工作認知、態度與就業能力，並結合職業重建的專業轉銜規劃，促進庇護員工職涯發展。

他說，新竹市輔導立案的庇護工場共3家，分別為新竹市喜憨兒烘焙餐廳、慢飛兒庇護工場、竹夢園-希望工坊，市府持續補助庇護工場，今年亦提供56個職缺，給予身心障礙朋友更完善、更優質的就業服務環境。

在喜憨兒烘焙餐廳工作5年的庇護員工小琦，現擔任內場廚務助理，透過政府職務再設計服務，製作炸物、軍艦壽司等較精細動作的工作。小琦也期許自己能學習更多職能，未來能順利轉銜到一般職場穩定就業，用自己的工作能力照顧自己與家人。

勞工處說明，今年喜憨兒烘焙餐廳推出創意月餅禮盒，再度與知名繪本作家幾米合作，以經典繪本創作《頭碰頭說說話》主題盒款，畫出因疫情拉開人與人之間的距離，透過「頭碰頭」表現人們內心對於彼此交流互動的期待，也正如喜憨兒純真、用心製作的中秋禮盒，讓人與人交流沒有距離。

慢飛兒庇護工場則推出濾泡咖啡百花禮盒，使用公平貿易咖啡豆，原料咖啡豆有印尼深烘曼特寧及瓜地馬拉中烘薇薇特南果兩款，讓一杯咖啡擁有支持小農、保護環境、身障就業等三份關懷，成為送禮好選擇；竹夢園-希望工坊主要營運項目為清潔服務，主打「喜迎中秋淨來」精美手工皂禮盒與環保清潔劑。

勞工處表示，新竹市3家庇護工場中秋禮盒，即日起至9月2日開放預購，民眾可於每周一至五9時30分至16時30分，至新竹市身心障礙者就業綜合大樓二樓（新竹市東區龍山西路99號）庇護工場中秋好禮展示區挑選預購，現場訂購即贈送「遇見幸福」好禮乙份。