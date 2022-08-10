拆冷氣驚見整窩小白蛋　網笑：根本育嬰室！行家1招解決

記者黃翊婷／綜合報導

一名技師日前在臉書PO出一張照片，只見拆開的冷氣室內機電器盒中，有一塊角落塞滿將近20顆白色的蛋，他猜測這些應該是壁虎蛋。文章公開之後，網友們紛紛開玩笑道，「育嬰室無誤」、「月子中心」、「外機鳥巢，內機壁虎蛋」；還有一名熱心網友分享冷氣師傅教的小技巧，「冬天冷氣一定要拔電源，比較不會躲壁虎」。

▲冷氣室內機容易變成壁虎的「育嬰室」。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社二館）

原PO在臉書「爆廢公社二館」的文章中提到，8日到客人家中維修冷氣，打開冷氣室內機的電器盒後，發現裡面的角落竟然有一大堆白色的蛋，旁邊還有零星散落幾顆，放大算一算，大概有將近20顆，從外觀推測應該是壁虎蛋。

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文章公開之後，網友們紛紛留言開玩笑說，「育嬰室無誤」、「月子中心」、「外機鳥巢，內機壁虎蛋」、「電話總機也都一堆」、「很多啊！我跑維修拆配電盤常見到壁虎蛋」、「所以壁虎對我來說不是益蟲，壞一塊機板，5000元起跳」、「我還以為是鴻喜菇」、「壁虎蛋差不多就BB彈大小，小時候在田邊看到，都打在被太陽烤得熱熱的石頭上，變成迷你煎蛋」。

還有一名網友分享，冷氣師傅曾教過一招小技巧，可以防止冷氣變成壁虎的育嬰室，「冬天冷氣一定要拔電源，比較不會躲壁虎」。不過，也有人反駁道，現在很多空調都是冷暖變頻，拔掉插頭一樣會躲避虎，之後再插電開機容易造成短路。