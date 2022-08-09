高雄龍虎塔油漆脫落、樑柱龜裂暫停開放　整修要3千萬！廟方求救

▲高雄蓮池潭龍虎塔。（圖／Booking.com提供）

記者賴文萱／高雄報導

高雄地標之一的蓮池潭龍虎塔，國內外遊客絡繹不絕，為高雄帶來觀光人潮及經濟發展，但目前外觀結構出現變化，油漆脫落、傷痕累累，甚至塔內樑柱龜裂，有影響遊客安全疑慮，廟方決定暫時不開放入內參觀，引發遊客譁然。由於龍虎塔整修費用需3000萬元，廟方無力支付，並透過高雄市議員陳玫娟向市府陳情。

陳玫娟昨於市長施政質詢中，關切龍虎塔維護議題，她指出，龍虎塔油漆脫落、傷痕累累，甚至塔內樑柱龜裂，但整修費用需3000萬元，廟方無力支付只好向市府陳情。

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▲陳玫娟關切龍虎塔整修議題。（圖／記者賴文萱翻攝）

經與市府秘書長開會討論後，決議請民政局盡快找結構技師安排現勘，看龍虎塔勘查有無立即危險及需優先處理之處，聘請結構技師的費用由觀光局協助分攤；另請文化局盡速輔導廟方申請認定文化資產，看能否向文化部申請維修經費；請觀光局同步研擬和交通部觀光局申請經費補助。

陳玫娟表示，找技師勘查事不宜遲，工務局有結構技師，可以先行勘查，不容拖延；有關輔導廟方申請認定文化資產完成需5-6年，但建物結構安全卻無法等待；由於目前已有彰化縣政府協助私人產業八卦山大佛，向中央申請3100萬元整修大佛案例，八卦山可以，龍虎塔也可以；更何況龍虎塔有申請商標權，市府過去使用圖片行銷高雄，是否有經過慈濟宮同意？或給予任何費用補貼？整修龍虎塔市府責無旁貸，不能再推拖。

陳其邁則答覆說，市府很認真看待龍虎塔維修之事，才會責成郭添貴秘書長負責處理，結構鑑定、規劃的費用由市府負責，其餘會透過相關局處向中央申請。