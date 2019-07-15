韓國瑜民調勝出！潘恒旭臉書PO「龍虎合體寫春秋」：不能講太多

國民黨初選公布，將由韓國瑜PK蔡英文，你支持誰？ 國民黨初選公布，將由韓國瑜PK蔡英文，你支持誰？ 我支持蔡英文守護台灣。 我支持韓國瑜改變台灣。 投票結果 1965 票 75.06 % 653 票 24.94 % 總計 2618 票。

▲潘恒旭在臉書po出自己對初選結果的「情境照」 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市長韓國瑜在國民黨總統初選民調當中勝出，一直被視為韓國瑜競選幕僚的關鍵人物之一，也是高雄市政府觀光局長潘恒旭早在民調結果公佈之前幾個小時，就在臉書po出一張高雄市左營蓮池潭知名景點龍虎塔的照片以外，還加註了「龍虎並明寫春秋」，是否意味郭台銘將會跟韓國瑜合體？對此潘恒旭表示「自己不能講太多」。

潘恒旭貼出的照片當中，就是高雄市知名景點龍虎塔，而且還搭配了藍天白雲，這張照片貼出來後，又寫明了「龍虎並明寫春秋」，由於郭台銘生肖屬虎，而韓國瑜勝出之後，未來如果選舉順利勝出，韓國瑜就意味是龍，所以龍虎並明這句話，是否意味兩個人未來會一起「搭擋」合體寫歷史，同時這張照片又是在藍天白雲之下，象徵了國民黨的「藍白」色系，所以讓人有無限想像空間。

▲潘恒旭在臉書po出自己對初選結果的「情境照」 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

不過對此潘恒序接受記者電話訪問時，第一時間表示自己無法對初選結果做太多的陳述，但是希望記者能夠自己去看臉書，記者追問照片中的虎是否就是代表郭台銘，潘恒旭表示「對」，但記者又繼續問：「是否代表兩人未來會合體」？潘恒旭說：「這是一種現象，龍虎並存是宇宙的真理，龍虎並存寫春秋，就不管未來是合還是戰，就是一起拼春秋的意思」，簡單的來說，就是兩個人已經是一起寫歷史了；潘恒旭也在採訪最後強調，「2020一定是藍軍會贏啦。」

同時知名作家瓊瑤也在臉書寫下：「故天將降大任於是人也，必先苦其心志，勞其筋骨，餓其體膚，空乏其身，行拂亂其所為，所以動心忍性，曾益其所不能」。表達韓國瑜在初選階段面臨到的所有狀況，不過最後能夠勝選，瓊瑤表示：「和我一起熱血澎湃的朋友們，且讓我們一起翩然起舞吧！」