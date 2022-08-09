日本進口水蜜桃「殺菌劑、殺蟲劑」違規　1160公斤邊境卡關

記者嚴云岑／台北報導

食藥署公布一周邊境查驗結果，共計16項產品不合格，不少農產品都上榜，其中水蜜桃就高達3批違規，總進口數量達1160公斤；另外，生技公司自中國大陸進口的乾蓮子，也被驗出總黃麴毒素超標10倍，違規產品均在邊境遭退運或銷毀，並未流入市面。

食藥署科長陳慶裕受訪時表示，上週3批違規水蜜桃為上佳與千和兩家公司自日本和歌山進口，其中千和水果有限公司上週也有2批水蜜桃不符規定，已採100%逐批查驗，本週驗出的「歐索林酸」0.01ppm為殺菌劑，雖然是我國準用品項，但規定水蜜桃等梨果類不得檢出。

上佳水果有限公司進口的水蜜桃，則是在邊境被驗出「陶斯松」農藥殘留，陳慶裕提到，該農藥為殺蟲劑的一種，依據「農藥殘留容許量標準」定量極限為0.01 ppm，本案不符合食品安全衛生管理法第15條規定，也需退運或銷毀。

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陳慶裕表示，上佳進口水蜜桃6個月內只有一批違規，會先提高到加強查驗，抽驗率從2~10%提升到20~50％，若再驗出2批以上違規，則會提高到100%逐批查驗，未來需連續5批都合格，才能調降抽驗比率。

今日公佈違規品項中，另有生技公司自中國大陸進口的乾蓮子檢出總黃麴毒素109 μg/kg，依據「食品中污染物質及毒素衛生標準」，總黃麴毒素限量為10 μg/kg，本案不符合食品安全衛生管理法第17條規定，5940公斤全遭退運或銷毀。