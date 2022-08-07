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農遊共學品牌「枋學趣」推在地星空旅遊　爭取亞太星空旅遊市場

▲枋學趣26位學員獲頒「觀星導覽人才初階認證」證書 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲枋學趣26位學員獲頒「觀星導覽人才初階認證」證書 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

為爭取亞太星空旅遊市場，發揮屏東是亞太地區最優質觀星場域的優勢，由枋寮在地業者蘭欣辣汗花果休閒農場、巧茵山農場股份有限公司、大漢山休閒農場、蘭榮山莊民宿、芳興莊園與饗魚樂組成的共學品牌「枋學趣」，經歷課程訓練、嚴格測試與親自體驗，今(7)日由臺灣星空守護聯盟創辦人暨台灣暗空公園推動者劉志安頒發「觀星導覽人才初階認證」證書，有26位學員通過測試，成為屏東暗空保護與星空旅遊推動的重要力量。

▲枋學趣26位學員獲頒「觀星導覽人才初階認證」證書 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲枋學趣26位學員獲頒「觀星導覽人才初階認證」證書 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

蘭欣辣汗花果休閒農場創辦人戴輝榮表示，六農漁品牌組成的共學品牌「枋學趣」，獲農委會「因應新冠肺炎疫情－區域特色農遊創新商品獎勵共學試辦計畫」支持，共同投入星空旅遊、食農食魚教育、身心舒壓解放與生態旅遊等面向，今更發表「枋學趣親子共學地圖」，歡迎國人前來枋寮旅遊。

巧茵山農場林柏榮指出，星空旅遊帶動紐西蘭迪卡波小鎮的航空、住宿、餐飲與農場旅遊等產業，每年創造超過20億元新台幣產值，值得大枋寮地區業者，聯手開創星空旅遊商機！

大漢山休閒農場創辦人周再呈說，日本美星町原本產業沒落且人口嚴重空洞化，而社區為了開創星空旅遊市場，透過系列住民共識會議，決議社區住戶全面加裝窗簾與路燈全面安裝燈罩，甚至，建築物的戶外燈具，都需要通過社區審查才能安裝，獲得國際暗空協會認證為「亞洲首座星空小鎮」殊榮。

芳興莊園創辦人陳潔芳說明，阿智村是日本沒落的溫泉鄉，不僅人口外流、產業衰敗且被旅客遺忘，但透過暗空保護，定位為「天空的樂園」，推出數十種星空主題與精彩動人的暗空體驗，致力成為旅遊界的「星空迪士尼」，創造大量觀星遊客，翻轉了偏鄉沒落的命運！

蘭榮山莊民宿創辦人陳玉蘭談到，像日本石垣島最浪漫的體驗行程，就是讓情侶或夫妻手持蠟燭杯，漫步在銀河與流星雨的暗空，讓當地住宿一晚難求，復甦了當地的觀光旅宿業。

韓國的英陽公園面積大約3.9平方公里，原本只是螢火蟲保護區，饗魚樂潘瓊惠闡述，因政府投入經費，補助居民改善室外燈飾與全面改善路燈，經過多年努力，終獲頒亞洲首座暗空公園，同步推動螢火蟲生態旅遊與天文教育推廣。

「枋學趣」總顧問黃耀寬說，感謝農委會陪伴枋學趣走第一哩路，盼更多業者共同保護暗空，讓銀河、流星雨、夜間生態，成為加值在地農漁業者的觀光財。

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