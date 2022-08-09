鋼架倒塌重砸晨運男「臉部變形」　高雄神農市集包商說法曝

▲高雄市剛啟用的神農市集在活動，隔天一早就傳出鋼架倒砸人意外 。（圖／記者吳奕靖翻攝，下同）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄神農市集8日清晨5時許傳出意外，現場一處鋼架倒塌，當場砸中正在運動的一名男子頭部，目擊民眾嚇得趕緊報警。據了解，7日活動結束後，廠商開始撤場，沒想到還沒撤完就發生這起事故，由於傷者還在醫院，尚不了解確切倒塌原因，根據包商說法，鋼架是被「帳篷包商」放在現場。

這起意外發生在8日清晨5時許，有廠商將懸掛看板且已卸下螺絲的鋼架遺留在市集現場，據悉，由於現場並無任何管制，林男疑似想上前「吊單槓」，但他並未察覺鋼架螺絲已被卸下，重重一拉當場將鋼架拉倒，林男臉部慘遭重砸骨折變形。警消獲報到場，緊急將林男送醫，他的鼻梁骨折，目前無法陳述鋼架倒塌原因，仍在加護病房觀察中。

警方8日也通知鋼架所屬的燈光包商到案說明，他表示這些鋼架原本是綁在帳蓬上面，結果帳篷拆下來之後，就把這些鋼架放在地上，沒有鎖螺絲也沒有固定，他當初有跟「神農市集」活動的承包商說，會在8日上午8點把這些鋼架載走，而帳篷包商是在活動當天晚上11點就拆下來，不清楚為何會發生這樣的事。

根據一名目擊者表示，自己當時背對鋼架，聽到砰一聲之後，轉頭才發現有一名男子被鋼架壓住鼻樑，所以發生原因他也不是很清楚。由於傷者還在醫院，警方無法做筆錄，尚無法了解當時情況，至於是否要追究包商們的相關責任，警方表示要等到傷者清醒之後，看他是否提出「過失傷害」告訴。目前林男生命跡象穩定，近日將安排開刀。取出臉部碎骨。

▲高雄市剛啟用的神農市集在活動隔天一早就傳出鋼架倒砸人意外 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

農業局表示，目前傷者仍在高醫住院治療中，農業局人員已赴醫院探視傷者並向家屬表達慰問關心之意，並全力協助醫療事宜，也將釐清責任歸屬並協助傷者後續的賠償事宜。

「神農市集」7日才在高雄市長陳其邁、農委會農糧署副署長姚志旺及與會貴賓共同見證下，以嶄新風貌於凹子底森林公園正式啟用，每個月第四個週末或重大節假日辦理，匯集來自雲嘉南高屏近百個優選小農共同展售推廣，沒想到才剛啟用，就傳出意外。