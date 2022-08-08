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俄軍再攻擊札波羅熱核電廠　第2批運穀船駛離烏克蘭

▲▼ 歐洲最大核電廠「札波羅熱核電廠」（Zaporizhzhia NPP）2008年資料照。（圖／路透）

▲俄羅斯軍隊近期再度攻擊烏克蘭札波羅熱核電廠。（2008年資料照／路透）

文／中央社

烏克蘭國家核電公司表示，俄羅斯軍隊再度攻擊札波羅熱核電廠，烏克蘭總統澤倫斯基呼籲國際嚴厲制裁。此外，在聯合國和土耳其斡旋俄烏達成協議後，第2批運穀船已駛離烏克蘭。

● 俄再次攻擊札波羅熱核電廠，烏要求國際嚴厲回應。

烏克蘭國家核電公司（Energoatom）今天表示，俄羅斯軍隊昨晚再次攻擊札波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠，造成一名工作人員受傷以及電廠周圍的輻射監測設施損壞。

對札波羅熱核電廠再次遭到攻擊，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天呼籲國際社會對俄羅斯「核恐怖」行徑做出更強有力的回應。

澤倫斯基在推特上寫道，他與歐洲理事會（European Council）主席米歇爾（Charles Michel）通電話時，呼籲對俄羅斯核工業和核燃料進行制裁。

● 第2批貨輪駛離烏克蘭，首艘運穀船未如期抵黎巴嫩。

烏克蘭和土耳其官員表示，4艘載著烏克蘭穀物糧食的貨輪今天駛離烏克蘭黑海港口，這是俄羅斯和烏克蘭在土耳其、聯合國斡旋下所簽署解除烏克蘭海運出口協議的一部分。

駐黎巴嫩烏克蘭大使館今天表示，根據上月協議第一艘駛離烏克蘭的運穀船，將不會按原訂計畫於今天抵達黎巴嫩北部港口的黎波里（Tripoli）。

駐黎巴嫩烏克蘭大使館今天告訴路透社，船舶有所延誤，未能在今天抵達。

● 俄烏戰爭爆發後，首艘外國船隻抵烏克蘭港口。

烏克蘭基礎建設部長庫布拉科夫表示，自2月俄烏戰爭爆發迄今，一艘懸掛外國旗幟的船隻首度抵達烏國港口，該船將裝載穀物，運往國外。

路透社報導，在伊斯坦堡由俄羅斯、烏克蘭、土耳其和美國人員組成的聯合協調中心（Joint Coordination Centre）監督下，烏克蘭正努力恢復糧食出口。

庫布拉科夫（Oleksandr Kubrakov）表示，這艘懸掛巴貝多（Barbados）國旗的貨船Fulmar S號停靠在烏克蘭的切爾諾莫斯克港（Chornomorsk）。

● 歐洲最大札波羅熱核電廠遇襲，原能總署署長譴責。

聯合國核監督機構負責人今天表示，他對位於烏克蘭境內、歐洲最大核能發電廠所在地札波羅熱核電廠遭到砲擊，感到「震驚」。

國際原子能總署（IAEA）署長葛羅西（Rafael Grossi）在聲明中表示，這次襲擊是「一系列越來越令人擔憂報告的最新一次」，並強調「核災難的真正風險可能威脅到烏克蘭及其他地區的公眾健康和環境」。

● 烏克蘭赫松地區親俄官員遇襲不治。

烏克蘭遭俄羅斯占領地區赫松（Kherson）由莫斯科當局扶植的地方政府今天表示，一名官員遇刺後不治。

法新社報導，當地官員谷巴瑞娃（Katerina Gubareva）在即時通訊軟體Telegram發文表示，赫松的卡科夫卡區（Kakhovka）副首長古拉（Vitaly Gura）「傷重不治」。

● 俄前私有化推手因烏戰爭辭職，疑遭下毒治療後出院。

後蘇聯時代俄羅斯私有化重要推手邱貝斯（Anatoly Chubais），因烏克蘭戰爭於3月間辭去克里姆林宮特使職務，月初罹患疾病在歐洲住進加護病房。義大利媒體今天披露，邱貝斯在義大利醫院治療後已出院。

義大利共和報（La Repubblica）網站報導，消息人士表示，邱貝斯相信自己罹患吉蘭-巴雷氏症候群（Guillain-Barre syndrome），這是一種因免疫系統破壞周圍神經系統引起的疾病。部分媒體和反對派人士臆測邱貝斯遭下毒。

報導中表示，邱貝斯在沒有他人協助的情況下，自行走出醫院，出發前往德國法蘭克福的一家復健診所。

●俄前副總理擊敗烏克蘭對手，蟬聯西洋棋總會會長。

俄羅斯前副總理德佛柯維奇（Arkady Dvorkovich）今天擊敗烏克蘭籍對手巴里希波列茨（Andrii Baryshpolets），蟬聯世界西洋棋總會（FIDE）會長。

路透社報導，世界西洋棋總會表示，德佛柯維奇今天在印度清奈舉行的大會上，以157票贊成16票反對，順利蟬聯會長。德佛柯維奇曾於2012到2018年期間擔任俄羅斯副總理。

2018年10月任會長至今的德佛柯維奇，擊敗烏克蘭籍對手巴里希波列茨。巴里希波列茨批評曾任俄國副總理的德佛柯維奇和莫斯科領導階層的關係。

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