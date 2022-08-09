　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

共軍對台演習　謝長廷：日本民間組織進行多種兵推

▲▼共軍圍台軍演。（圖／路透）

▲共軍圍台軍演。（圖／路透）

文／中央社記者楊明珠東京8日專電

中國人民解放軍在台灣周邊實施軍事演習，駐日代表謝長廷今天表示，日本政府力求和中國對話，不想激化此事。但檯面下，有些日本民間團體都在做詳細的兵推。

有關中共不滿美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台而實施「包圍台灣」的軍演一事，謝長廷今天在位於東京白金台的駐日代表處與媒體茶敘時發表看法。

謝長廷表示，外交部發布聲明譴責，國際基本上也譴責，首先就是這場軍演妨礙飛航安全，事實上就是以實力變更現狀，如果大家都袖手旁觀，那麼國際所說的反對以實力變更現狀的這個規則就無法遵守。

▲駐日代表謝長廷。（圖／翻攝自謝長廷臉書）

謝長廷說，在七大工業國集團（G7）、東南亞國家協會（ASEAN）外長會議等場合，日本都嚴正關切中國近日進行大規模軍事演習等嚴重影響國際和平與穩定的行動，並對中國發射飛彈同聲譴責。

他指出，日本是力求和中國能夠對話，不想激化此事，不過日本在檯面下，有些民間戰略組織在做很詳細的兵推、討論。

日媒這兩天報導，智庫「日本戰略研究論壇」（JFSS）於8月6日、7日舉行關於台灣有事（有緊急狀況）的兵推，想定共軍同時攻擊台灣與釣魚台列嶼（日本稱尖閣諸島）、相關地區日本人民及旅台日僑疏散（避難）的應對，以及中國核武威脅等3套劇本。這是該智庫第2次就台灣有事舉行兵推。

謝長廷說，上月遭槍擊身亡的前日本首相安倍晉三曾說「台灣有事就是日本有事」，這次中國在台灣周邊軍演印證安倍所言。共軍發射彈道飛彈當中有5枚落在日本專屬經濟區海域，日本將「落下」一詞加上引號，認為究竟是單純落下或是共軍將日本列為演習的對象區域一部份而將飛彈射下，值得討論。

謝長廷表示，他看日本兵推有將此列入討論和研究，因為這是嚴肅問題，自己也得知日本在研究撤僑一事。他認為，台灣也應該研究若日本發生問題（日本有事），台灣要接受難民的相關事宜，因為台日地理相近，沖繩與那國島距離台灣僅約110公里，與那國島萬一遭攻擊，台灣也是要提供救援。

有關共軍演習，謝長廷透露，日本人一直問他說：「你們（台灣人）有沒有非常緊張、大恐慌？」他回應說：「台灣因為這50年來都一直受到威脅，所以平常心看待。」

安倍晉三在一個月前遭槍擊辭世，日本政府預定9月27日舉辦國喪。謝長廷被問及台灣將派誰參加安倍國喪的問題時表示，日本台灣交流協會說目前還沒有具體內容，如果有就會通知。

謝長廷說，他知道台灣方面的意見很多，有些團體建議總統蔡英文出席，有人建議派立法院長游錫堃或台灣日本關係協會會長蘇嘉全出席。

 

►不但打折而且超方便！快用「蜂蜜蘋果慕斯」幫狗狗清潔牙齒

ET快訊
薛志正騎重機遭撞「左大腿股骨頸斷裂」　術後未癒再開刀換人工關
男連夜跳樓逃出柬埔寨！　揭最年輕豬仔僅15歲
快訊／嘉義文化夜市凌晨大火連燒7店鋪　烈焰沖天知名豆花店遭殃
瘋狂閃電！神捕捉「超粗雷柱」轟地面　網傻：誰在渡劫
木蘭颱風估今生成！逆時針迴轉路徑曝　這2天雨最多
快訊／裴洛西訪台是錯誤嗎　拜登首回應「那是她的決定」
捧紅「小虎隊」　67歲名經紀人過世！吳奇隆、蘇有朋哀悼

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

共軍「圍台軍演」犯2個致命錯誤　台美日聯手反制戰略曝光

共軍對台演習　謝長廷：日本民間組織進行多種兵推

曹興誠穿防彈衣上節目嗆中共！　支持他當台北市長

曹興誠穿防彈衣提「兩個中國論」　黃暐瀚看傻：有他的道理

裴洛西訪台釀兩岸衝突？　民調：6成民眾不擔心、5成認為有助台美關係

昔挨罵不尊重新北「侯友宜卻能合體林姿妙」　林佳龍：雙標但無可厚費

父親節菸商大膽邀做加熱菸市調　北市衛生局要查

快訊／不只金門！南竿今夜出現9個不明光點　國軍射擊信號彈示警

林佳龍批侯友宜任內社宅掛蛋被反擊　競辦再嗆：侯市府無長遠規劃

劉建國爭取到1300萬經費　改善雲林集排水溝老問題

工人把卡車當私人泳池　移車造浪坐救生圈爽玩

不滿前男友PO文太露骨　悍女持刀鎚登門砸窗！

蔡依林微博「一夜掉粉30萬」！ 央視大動作刪了《玫瑰少年》發文

女兒騎玩具車爸喊拉起來　教翹孤輪網笑男人帶小孩

妻伸手要尪做4動作給驚喜　他照做下秒被喊：去洗碗！

回校幫老師慶生送壽桃塔　壽星嚇歪！開心到狂跺腳

美腿妹學立中柱總失敗　暖男看不下去：要幫忙？

潤娥唱出「獅子吼」太妍急阻止！　秀英脫衣拚了…還變身司機ＸＤ

穿好看服裝秀身材被嫌　她：難道要老了當壽衣？

嘉義女警買便當「涉偷醬」　店家規定曝！媽出面澄清

共軍「圍台軍演」犯2個致命錯誤　台美日聯手反制戰略曝光

共軍對台演習　謝長廷：日本民間組織進行多種兵推

曹興誠穿防彈衣上節目嗆中共！　支持他當台北市長

曹興誠穿防彈衣提「兩個中國論」　黃暐瀚看傻：有他的道理

裴洛西訪台釀兩岸衝突？　民調：6成民眾不擔心、5成認為有助台美關係

昔挨罵不尊重新北「侯友宜卻能合體林姿妙」　林佳龍：雙標但無可厚費

父親節菸商大膽邀做加熱菸市調　北市衛生局要查

快訊／不只金門！南竿今夜出現9個不明光點　國軍射擊信號彈示警

林佳龍批侯友宜任內社宅掛蛋被反擊　競辦再嗆：侯市府無長遠規劃

劉建國爭取到1300萬經費　改善雲林集排水溝老問題

阿嬤1個月換20男友　約會全去「水果店」玄機曝光

美中關係惡化　李顯龍：暴風正在成形

晶華半年報出爐「每股賺2.67元」　搶攻親子旅遊商機助攻營運

魔爪伸到身障者！「抓交替」拐弱智青年去柬埔寨　賣友求生機制曝

南竿深夜驚見「9不明光點」掠過限制水域　國軍回擊了

幫少婦換胎結局神展開！人家把他當兄弟　他卻睡人妻成表弟

黑海穀物倡議內容曝！運糧船受10海浬緩衝區保護　各方不得攻擊

烏克蘭妹「不敢吃鼎泰豐」辛酸原因曝　結果一去悲劇了

快訊／嘉義文化夜市凌晨大火連燒7店鋪　烈焰沖天知名豆花店遭殃

7月出口433.2億美元、台耀今停牌　財經HOT 5一次看

女乘客露屁股蛋「蓋衣躺男友腿」　他搭高鐵PO照喊冷！5千人怒炸

政治熱門新聞

快訊／不只金門！南竿今夜出現9個不明光點　國軍射擊信號彈示警

曹興誠穿防彈衣提「兩個中國論」

曹興誠穿防彈衣譙中共　支持他當台北市長

史上首次！　解放軍艦闖入我24浬海域

裴洛西訪台釀兩岸衝突？　民調：6成民眾不擔心、5成認為有助台美關係

快訊／錄音檔曝「學生歡呼拍手可領600」　他赴北檢告發陳時中

共軍「圍台軍演」犯2個致命錯誤　台美日聯手反制戰略曝光

侯友宜合體林姿妙　林佳龍：雙標

600元走路工疑雲！他起底「神秘人」身分　「陳時中團隊不要裝不認識」

快訊／中共1架無人機夜闖金門！　國軍「射擊信號彈」警示

藍營分裂！張東正脫黨參選彰化市長

共軍對台演習　謝長廷：日本民間組織進行多種兵推

直擊／體驗農家樂　陳時中扛鋤採竹筍

快訊／國防部：中共海軍13艘作戰艦、情蒐船等　每天在我國24海浬外

更多熱門

相關新聞

曹興誠穿防彈衣提「兩個中國論」

曹興誠穿防彈衣提「兩個中國論」

聯電前董事長曹興誠8日穿防彈衣、頭戴防彈鋼盔接受政論節目訪問，除了讓主持人看呆，他也趁機解釋他對兩岸發展的看法。《暐瀚撞新聞》主持人黃暐瀚則看傻，「曹董事長這麼穿，其實還有他的道理」。

美澳外交高層會晤　重申致力維繫台海和平穩定

美澳外交高層會晤　重申致力維繫台海和平穩定

快訊／不只金門！南竿今夜出現9個不明光點　國軍射擊信號彈示警

快訊／不只金門！南竿今夜出現9個不明光點　國軍射擊信號彈示警

費鴻泰：政府不能讓國軍冒不必要的險

費鴻泰：政府不能讓國軍冒不必要的險

習近平用軍演「挽救裴洛西危機」

習近平用軍演「挽救裴洛西危機」

關鍵字：

第四次台海危機

讀者迴響

熱門新聞

抗乳癌30年！奧莉薇亞紐頓強病逝

罹乳癌二期！她自爆「愛吃1類食物」…醫愣了：機率增67%

水電工飛澎湖卻到柬埔寨！誆當AV男優手法曝

正妹刺青師出事了！塗麻醉藥膏出包　判決結果出爐

愛愛後男友突啟動「情慾開關」　她崩潰分手

BLACKPINK要來了！　「明年高雄開唱」世界巡迴場次公佈

正妹直播賣貨一半胸部走山！畫面網看傻

華春瑩發文向台灣喊話！陸網揪1細節反砲轟

即／裴洛西訪台是錯？拜登首回應

滴妹一直不回台灣！阿滴直接「衝美國敲門」

劉文正消失30年爆發福　他親揭真相...吐「神隱真實心聲」！

便當店控女警偷竊　負評被灌爆慘剩1.9星

女子翻丈夫15歲照　見自己身影驚呼：命中注定

台情侶被騙去柬埔寨淚求救：遭性侵！

「想要做愛」點25杯熱茶　外送員送上山見這景象嚇逃

更多

最夯影音

更多
工人把卡車當私人泳池　移車造浪坐救生圈爽玩

工人把卡車當私人泳池　移車造浪坐救生圈爽玩
不滿前男友PO文太露骨　悍女持刀鎚登門砸窗！

不滿前男友PO文太露骨　悍女持刀鎚登門砸窗！

蔡依林微博「一夜掉粉30萬」！ 央視大動作刪了《玫瑰少年》發文

蔡依林微博「一夜掉粉30萬」！ 央視大動作刪了《玫瑰少年》發文

女兒騎玩具車爸喊拉起來　教翹孤輪網笑男人帶小孩

女兒騎玩具車爸喊拉起來　教翹孤輪網笑男人帶小孩

妻伸手要尪做4動作給驚喜　他照做下秒被喊：去洗碗！

妻伸手要尪做4動作給驚喜　他照做下秒被喊：去洗碗！

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【父親節】爸，別煩惱了！

【父親節】爸，別煩惱了！

8/1-8/15 毛毛商城全館滿額送，單筆結帳滿1599送毛孩行動營養品7日組(市價299元)！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面