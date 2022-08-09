鴻福寺爭取宗親票　林智堅：過去2年天天和鄭文燦通電話討論防疫

▲林智堅鴻福寺爭取宗親票。（圖／林智堅競選團隊提供）

記者楊淑媛／桃園報導

中元普渡將至，桃園市長參選人林智堅8日與桃園市長鄭文燦共同至桃園區鴻福寺參加普渡法會、並到有桃園武廟之稱的關帝廟參香，為市民祈福。鴻福寺被地方喻為林姓宗廟，林智堅向宗親們表示，林家子弟過去還沒有人當過桃園市長，籲請林姓宗親年底市長選戰，大力支持他。

林智堅說，過去八年在擔任新竹市長期間，跟鄭文燦市長有很多市政上的合作，尤其是產業及水資源的分配上，因為有鄭市長的協助讓中央拍板定案，將石門水庫的水拉到新竹，讓桃竹管線及時完成，才讓前年旱象不至於對新竹半導體產業造成衝擊。

而桃園、新竹是共同生活圈，這兩年因為疫情，他和鄭文燦市長幾乎天天通電話，討論防疫政策與作為，像是透過里幹事發放通知書讓長者施打疫苗，又或是防疫計程車的提供，到後來疫苗的施打、數量還有快篩試劑等等。他非常感謝鄭文燦市長提供協助，讓桃竹共同防疫，守住了國門之都，更重要的是更守住了台灣的半導體產業重鎮。

鄭文燦也表示，他非常感謝鴻福寺跟林姓宗親會支持，這八年來，他一天當三天來打拚，讓桃園能轉變改變，成為進步最多的城市。而非六都進步最多的就是林智堅市長所帶領的新竹市，新竹市不只是台積電所在，也是非六都裡人口成長最多、最年輕、產業投資最多的城市，他推薦，林智堅市長是擁有八年的五星市長，連續四屆獲得肯定非常不容易，懇請林姓宗親一定要大力支持。