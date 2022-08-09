「3星座」刀子嘴豆腐心！嘴上一直嫌棄　其實內心很在乎

▲天蠍座、白羊座、處女座在感情中越是嫌棄你，心裡越在乎你 。（示意圖／翻攝自Unsplash）

記者鄭文晴／綜合報導

每個人對愛意的表達都有所不同，有人相當含蓄、有人直接了當，甚至有人心口不一，讓人不知是愛或不愛。命理網站《靈匣網》就分析指出，天蠍座、白羊座、處女座在感情中越是嫌棄你，其實心裡是越在乎你，千萬別誤解他們的毒蛇。

天蠍座

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天蝎是非常重感情的星座，他們內心情感細膩，且情商、顏值很高，所以人緣很好，特能吸引異性注意，不過在面對喜歡的人，他們往往會有不同的表現，越在乎就會越嫌棄，生活中習慣用恐嚇的方式說話，這些行為都是因為他們自尊心強、愛面子，不願讓自己情緒被人看穿，導致習慣去打壓對方，而不是選擇表現在意的一面。

白羊座

白羊的人對生活充滿熱情，性格開朗活潑，大大咧咧有些孩子氣，他們身邊通常會圍繞者很多追求者，不過他們內心不太成熱，尤其是在一段情感中的時候，總是難以控制情緒，雖然心裡喜歡並在乎對方，但也不會收斂起自己的暴烈脾氣，會表現出嫌棄對方的樣子，假裝不理人，令人捉摸不透。

處女座

處女座的人對待不熟悉的人會十分拘謹，不僅有禮貌還很謙虛，但熟絡起來之後就像變一個人，尤其是喜歡對方的時候，他們會用自己追求完美的標準去衡量對方，明明很在乎，卻又表現出不在意的樣子，變得特別挑剔，這些行為都是因為他們認為和對方的關係已足夠親近，期待對方能變得更加完美，一起進步。