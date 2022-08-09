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雪山啤酒神操作！拉環一開同事馬上變麻吉、曖昧對象直接在一起

▲▼雪山啤酒廣告。（圖／翻攝自影片） 

▲生活中各種尷尬場面，雪山啤酒都能神救援。（圖／翻攝自影片，下同）

消費中心／綜合報導

人與人之間的關係總是千變萬化，要拿捏各種人際距離不是件容易的事，更何況不是人人都能「自來熟」，出門在外難免遇到許多一不小心就陷入尷尬的社交場合，部門聚餐跟別組同事「硬聊」、一大群同學聚會大家都半生熟、和曖昧對象獨處時空氣卻突然安靜⋯⋯，尷尬癌發作的時刻總是讓人想轉頭逃離現場，沒關係，雪山啤酒專治尷尬癌！不管你們之前隔了多少座冰山，喝雪山就不再隔座山。

▲雪山啤酒釋出三支短片，精準詮釋破冰前後的場景。（影／取自YouTube，如遭刪除請見諒）

雪山啤酒釋出三支全新情境短片，將生活中的各類尷尬癌發作時刻一一列出，同事聚餐、同學朋友出遊、曖昧對象溝通無效⋯⋯影片中每個人都發出無意義的狀聲詞，彷彿雞同鴨講、互猜對方情緒，原本以為是雪山啤酒的放送事故，不過一轉眼當影片中的角色喝下雪山啤酒後，就馬上打破尷尬，迅速對接！雪山啤酒為美國知名品牌，熱情奔放的品牌態度，在涼爽暢快的泡沫中展露無遺，雪山啤酒嚴選頂級啤酒花，以麥芽、大米為原料，精心發酵釀造，孕育出香醇清爽的暢快滋味，此次釋出的三支短片，以充滿互動性的巧思，直白地帶出「喝雪山，關係不再隔座山」的核心概念，讓雪山啤酒成為破冰暖場神隊友。

▲▼雪山啤酒廣告。（圖／翻攝自影片）

▲▼雪山啤酒廣告。（圖／翻攝自影片）

▲▼雪山啤酒廣告。（圖／翻攝自影片）

▲▼雪山啤酒廣告。（圖／翻攝自影片）

短短的影片完全說中現代人心聲，明明想跟同事多聊幾句，卻好像無法延續話題，想在聚會場合帶氣氛，但大家各講各的找不到交集，最後明明是一大群朋友出來玩，還是變成「小圈圈」聚會，更別說是曖昧時期若即若離的對象了，因為太在乎對方又不敢明白說出自己的感受，導致小小的誤會越來越大，甚至影響到彼此的感情，根本太不值得！想要突破隔閡，卻總是少了點契機？！超尬的每一個場面雪山啤酒都能神救援，不管現在人際距離幾比幾、雪山一開同事馬上變麻吉、曖昧對象直接在一起。

其實這些巧思來自於雪山啤酒觀察到現在人與人之間的關係越來越疏遠，因此選擇以這個議題出發，發起配音迷因的創意廣告、增加互動，也吸引知名配音員星期天和德仔一同趣味響應，除此之外，雪山啤酒更號召大家一起創作迷因，創造全新迷因風潮。

你也是雪山愛好者嗎？或是你正在為隔座山的關係苦惱？現在就到雪山啤酒FB粉絲專頁參與貼文留言活動，發揮你的創意，跟上這股配音迷因風潮，記得開罐雪山跟著沁涼氣泡一起激發創意，讓你跟網友們的距離也不再隔座山！

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