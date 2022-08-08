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充電到一半「自燃」！韓國現代電動車起火燃燒　電池後座全燒毀

▲▼現代IONIQ系列電動汽車的電池充電中燃燒起火。（圖／濟州島消防安全本部）

▲現代IONIQ系列電動汽車的電池充電中燃燒起火。（圖／濟州島消防安全本部）

記者羅翊宬／編譯

隨著民眾對於環保意識的素養提升，加上車載技術、網路無接縫連結與娛樂資訊系統的推動下，成為讓民眾決定購買電動車的關鍵。不過日前在南韓濟州島，卻有人在晚間為現代汽車（Hyundai）所推出的IONIQ系列電動汽車充電時，突然傳出濃煙，沒多久便開始自燃，熊熊烈焰的金黃火光從車內竄出。

根據《韓聯社》，南韓濟州島西歸浦市吐坪洞今（8）日清晨傳出一起嚴重的火燒車意外，該輛停靠住宅前的2019年款現代電動汽車IONIQ系列，竟然從上午5時1分開始自動燃燒，直到經過4小時後，火勢才於上午9時8分被完全撲滅。

雖然目前為止尚未傳出人員傷亡，不過汽車電池模組與車內被燒得漆黑，消防當局推算車主約損失2397萬韓元。

車主A某表示，他是從昨（7）日晚間約10至11時開始為電動汽車充電，原本估計今日上午5時就能充飽電，但在電池充飽前卻突然傳出怪聲，接著便能看到濃煙，「目睹汽車自動燃燒的配偶馬上撥打119。」

濟州島消防安全本部研判，火勢是從電池內部開始燃燒，因為電池是在充電過程中開始起火燃燒，且燃燒部位集中在電池模組，而電池組（battery pack）也能觀測到燃燒痕。

濟州島消防安全本部表示，將會與汽車製造商進行更詳細的起火原因調查。

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