TTICC藝術特展探索族群生活　集結女性原民藝術家《移動‧記憶》

▲原住民族文化創意產業園區聚落，於8月份推出聯合藝術特展《移動‧記憶》。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣原住民族文化創意產業園區聚落(TTICC)於8月份推出聯合藝術特展《移動‧記憶》，由知名獨立策展人-彼勇‧依斯瑪哈單Biung Ismahasan，從3位藝術家的身體經驗和感知，探討「移居異地」對於現實環境及空間不適應於自己逐漸關注內在的、記憶的空間與地方，透過藝術作品展出論述自己身體感知的經驗，喚起對於自身族群之文化記憶。



饒慶鈴縣長表示，台東縣原住民文化創意產業聚落(TTICC)自105年12月正式啟用，由原民會補助聚落以原住民文創設計產業、樂舞影音產業、友善農作為3大主軸，是原住民族工藝、表演藝術及創作靈感、也是最接近自然生活場域的文創基地，藝術家在此創作出的作品在文化藝術市場嶄露光芒，進而吸引世界各地的藝術工作者進駐潛心創作。



而TTICC自2018年起每年公開甄選「駐村藝術家」及「新銳設計師」進駐，至今已有29個新銳設計工作室、18名台灣、捷克、加拿大、香港、紐西蘭、日本等國藝術家以及桑布伊、高偉勛、布拉瑞揚舞團、零捌玖舞蹈工作室等進駐，內容包含文創設計、藝術領域、影像、音樂或樂舞創作等，除了在研究領域實踐文化創新理念，也連結台東豐富的原住民族文化，累積台東創作能量。



縣府原民處指出，此次特展展出3位原住民女性藝術家的系列作品，包含卑南族米類．瑪法流的《圖騰設計繪畫系列》結合類民族誌博物館的展示模式，探索3種移居異地（日本、台北、台東）的身體經驗 ; 魯凱族峨冷．魯魯安的5組燈箱作品《回家的路》營造山脊崎嶇的空間視覺感 ; 及太魯閣族尤莉．撒撒克《順著河流走》大型編織裝置，述說女性的身體是人類進入這個世界的第一個居所，她們的自體能量是強大而溫柔的，在每一個時代裡，她們是安靜而堅實的存在著，通過她們手中的物件，投射女性內心的真實處境與潛意識的存在，面對族群文化記憶的肌理與環境劇烈變化的狀態，在生命旅程中逐漸地拼湊起來。



此外，8月1日開展當天同時以座談會方式，由策展人彼勇‧依斯瑪哈單Biung Ismahasan、米類．瑪法流、峨冷．魯魯安及尤莉．撒撒克等與新銳工作室、在地創作者等共同探討「移居異地」對於現實環境及空間不適應於自己逐漸關注內在的、記憶的空間與地方;「家屋的記憶」透過自身與耆老經常以零碎、間斷的話語，敘述其童年家屋及關於家屋的事件，以口述記憶作為切入點，自己從敘述中捕捉耆老對於其家屋的記憶、身體感及情感，並嘗試勾起自己對於家屋的記憶。



這場TTICC藝術特展展期自8月1日至8月31日，開放時間為週一至週日上午9時30分至下午5時。