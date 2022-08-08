鋼架卸螺絲竟未管制！晨運男遭砸臉部變形　高市農業局說話了

▲高雄神農市集內一名53歲林男遭倒塌鋼架壓傷頭部，目前在加護病房觀察。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄神農市集8日清晨5時許傳出意外，現場一處鋼架倒塌，當場砸中正在運動的一名男子頭部，目擊民眾嚇得趕緊報警。據了解，昨日活動結束後，廠商開始撤場，沒想到還沒撤完就發生這起事故，由於傷者還在醫院，尚不了解確切倒榻原因，農業局表示，會先全力協助醫療事宜，後續則將釐清責任歸屬並協助傷者後續的賠償事宜。

這起意外發生在今日清晨5時許，有廠商將懸掛看板且已卸下螺絲的鋼架遺留在市集現場，據悉，由於現場並無任何管制，林男疑似想上前「吊單槓」，但他並未察覺鋼架螺絲已被卸下，重重一拉當場將鋼架拉倒，林男臉部慘遭重砸骨折變形。今早警消獲報到場，緊急將晨運男送醫，男子臉部鼻梁骨折，目前無法陳述鋼架倒塌原因，仍在加護病房觀察中，至於詳細事發原因仍待進一步調查釐清。

據了解，昨日市集活動結束後，廠商從昨晚持續撤場，一直到今天上午才撤完，確切事故原因由於傷者還在醫院，警方無法做筆錄，尚無法了解當時情況。

農業局表示，目前傷者仍在高醫住院治療中，農業局人員上午已赴醫院探視傷者並向家屬表達慰問關心之意，並全力協助醫療事宜，也將釐清責任歸屬並協助傷者後續的賠償事宜。

▲高雄神農市集內一名53歲林男遭倒塌鐵架壓傷頭部，目前在加護病房觀察。（圖／記者吳奕靖翻攝）

事實上，「神農市集」7日才在高雄市長陳其邁、農委會農糧署副署長姚志旺及與會貴賓共同見證下，以嶄新風貌於凹子底森林公園正式啟用，每個月第四個週末或重大節假日辦理，匯集來自雲嘉南高屏近百個優選小農共同展售推廣，沒想到才剛啟用，就傳出意外。