台大遭駭貼五星旗！教育部高層信流出　列3項SOP：專人全天監看

▲▼台大官網遭駭客入侵。（圖／翻攝台大網站）

記者戴上容／綜合報導

美國眾議院議長裴洛西訪台一舉，引發中國一連串報復，昨7日晚間台大教務處官網背景被換為「世界上只有一個中國」，就連「招生訊息」、「選課專區」等圖示也都換為該標語，疑遭到駭客入侵，台大證實並在第一時間關閉這二個單位的首頁。教育部深夜急向各國立大學校長發訊，要校長們安排專人24小時留意網頁，並列出3項應變處理SOP。

全文如下：

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各位校長晚安，有鑑於近日資安攻擊情勢升高，目前已經有部分單位網頁首頁被攻插入五星旗，行政院已成立資安專案。以本部為例，各司處負責之網路系統要每小時檢視並通報本部資科司。

因此，請各校務必備妥應變機制，隨時注意學校的網站及相關系統安全。本部學務司也已通報各校24小時輪班的校安中心，盯緊自家的網頁。麻煩校長協助督導下列事項，安排專人24小時留意，並督導校內資訊單位同仁遇有插旗狀況，隨時應變處理：

1. 請密切注意貴校首頁內容是否有遭惡意竄改、插旗等行為，至8月8日中午12時止請24小時定期檢視，並請校安中心於校安系統回報狀況。

2. 若遭竄改，除依通報流程儘速通報外，也請緊急將網頁下架，減輕傷害。

3. 假日期間若行政單位或系所網站無服務之必要，建議關機或限制連線，降低風險。

這三天也請各位校長或校內副校長、主秘保持手機暢通。如遇有學校緊急狀況，我或XXX會透過line或手機，與各位校長或主管聯繫處理。再次謝謝各位校長，以及辛苦的校內同仁！

▲▼教育部高層晚間急發LINE通知各校長應變事項。（圖／記者戴上容翻攝）