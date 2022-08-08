老婆勸300萬存款「放我帳戶」：利息比較高！　網見實際金額傻了

▲老婆勸原PO把存款匯進自己的帳戶。（示意圖／記者劉維榛攝）

記者朱祖儀／綜合報導

夫妻結婚之後，還應該分「你我」嗎？一名網友表示，最近老婆提到自己有一個帳戶的利息比較高，希望他可以把300萬存款匯到那個帳戶，但他沒有馬上答應，沒想到卻因此惹得老婆不開心，就連丈母娘也十分生氣，讓他不知道該怎麼辦。

原PO在「Dcard」發文表示，剛和老婆完婚後幾天，2人聊天的時候，對方突然提到因為自己工作身分的關係，有一個帳戶的利息比較高，如果他把存款內的300萬轉到那個帳戶內，每個月就可以拿到大約2100元的利息，算下來一年可得到2萬5200元。

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不過因為300萬不是一筆小數目，所以原PO考慮了很久都沒有答應，沒想到老婆因此不開心，「覺得我怕把三百萬匯過去」。丈母娘得知後也非常生氣，觀點和老婆差不多，也說既然已經成為夫妻，「金錢就不要分你我了」。但他對這些話仍存有疑慮，因此PO文詢問網友，「你們也覺得都已經是夫妻了，金錢就不要分你我的，將存款交給其中一人管理就好嗎？」

▲原PO沒有答應，讓老婆很不開心。（示意圖／取自免費圖庫xframe）

不少網友看到後都覺得不妥當，「婚前婚後我們都是各自管理帳戶，但生活開銷會共同分擔。告訴老婆說那筆錢是你爸媽的，所以不方便動呢？」「前面還算合理，後面媽媽生氣開始就很奇怪了，勸你多想想」、「千萬不要，不管是你家人還是你老婆，都不要這樣做」、「你如果有一絲絲的不想，就不要匯過去」，也有人說，「一個月利息2100哪裡高？隨便一家定存都比他高，算數困難？」「原po說300萬一個月利息約2100，一年利息25200元，那根本一年也才0.84%耶，確定沒搞錯嗎？」