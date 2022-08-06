女婿家暴不顧兒　丈母娘倒漂白水毒死他的寶貝紅龍...要賠6萬

▲高雄一名潘姓女子因不滿女婿多次家暴女兒還不顧小孩，怒倒漂白水毒死李男的價值3.6萬元的寶貝龍魚。（圖／示意圖，與本案無關／視覺中國）



記者林冠吟／高雄報導

高雄一名潘姓女子不滿李姓女婿多次家暴女兒，害女兒因此罹患憂鬱症，李男還直接將小孩都丟給女兒照顧，還拒絕負擔扶養費，讓氣不過的潘女未替女兒出口氣，怒將漂白水倒進女婿的寶貝魚缸裡，導致缸裡的價值3.6萬的龍魚、魟魚等13隻魚種全部暴斃，女婿氣炸怒對岳母提告。高雄地院審理後，也依毀損罪判處潘女拘役50日，得易科罰金確定；民事部分再判潘女須賠償女婿6萬1500元。

判決書指出，李姓男子有飼養水族等興趣，因此在家裡安置一缸魚，裡面除養了一隻價值3.6萬元的龍魚外，還養了數隻魟魚、虎魚、飛鳳等相對高價魚種。

李男的潘姓岳母因不滿李男有多次家暴女兒的紀錄，害女兒因此罹患憂鬱症外，李男還拒絕照顧孫子，將孫子全都丟給女兒照顧，更拒絕支付扶養費用，讓氣不過的岳母，怒趁李男不注意時，將漂白水倒進李男的魚缸裡，導致李男所養的13隻魚種全數中毒死亡。眼看自己的寶貝龍魚中毒慘死，也讓李男當場氣瘋，怒對岳母提告毀損。

▲李男魚缸裡所養的龍魚、魟魚等13隻高價魚種全遭漂白水毒死。（圖／示意圖，與本案無關／達志影像）



而除毀損罪外，李男也怒向岳母求償。李男向法官表示，他所養的龍魚只能餵食無菌環境中生長的櫻桃紅蟑或是杜比亞蟑螂，且那隻龍魚他已經養了2年6月，他跟龍魚已經培養出深切的情感，岳母卻把他的寶貝毒死，害他精神上因此受到損害，除去水族魚類之相關求償6萬1500元外，再怒對岳母求償5萬元之精神賠償，並有水族相關用品費用，共計16萬3300元。

刑事部分，案經上訴至二審後，法官最終依毀損罪判處岳母拘役50日，得易科罰金；民事部分，岳母認為女婿主張自己養一隻3.6萬的龍魚求償過高，認為該條龍魚是「高背金龍」品系，只值6900元。岳母也向法官表示，李男還欠孫子撫養照護費用14萬餘元，主張應可以從中抵銷。

不過法院詢問水族相關業者後發現，業者表示，李男所飼養的紅龍為「布都之寶」品系的龍魚，市場上定價5.8萬元，而李男所養的龍魚體型完整、胸鰭、尾鰭皆大且完美，鱗片更已開始轉紅，符合市場上判斷龍魚「美」之要件，認為該條龍魚價值8萬元，因而讓法官認定李男求償龍魚3.6萬元部分屬實有據，判岳母須賠償女婿水族魚類等共6萬1500元。

至於李男額外向岳母求償精神賠償5萬元部分，法官則認為李男並未舉證自己的權利遭受不法侵害，無有精神上痛苦，而李男主張自己和龍魚具有情感上密切關係，也非李男身分法益受到侵害，認為李男求償精神賠償費5萬元無理由，判岳母仍須賠償李男6萬1500元。全案仍可上訴。