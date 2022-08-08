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雷根號將回防！共軍8日恐試射「彈道飛彈」　專家曝最後軍演區域

▲雷根號4日在西太平洋的菲律賓海執行任務。（圖／翻攝自Facebook／U.S. 7th Fleet）

▲雷根號4日在西太平洋的菲律賓海執行任務。（圖／翻攝自Facebook／U.S. 7th Fleet，下同）

文／中央社

中共軍演原訂7日12時結束，軍事專家研判，共軍4日新劃設位於台灣東部外海的「第7演習區」，且美軍羅倫森號電子偵測船持續在菲律賓海進行觀測，研判共軍8日可能再進行彈道飛彈試射，藉以回應美軍雷根號航艦回防的宣示。

共軍4日12時起在台灣周邊海域舉行實彈演習，其中1到6個臨時危險區飛航公告於7日中午12時失效，但第7區定於8日上午10時失效；而美國「羅倫森號」電子偵測船3日從日本橫須賀港出發，7日抵達沖繩南方海域，推測「進入偵察陣位」。

共軍此次軍演是否已於7日結束，國防安全研究院國防戰略與資源研究所長蘇紫雲今天向中央社記者表示，中共新劃設「第7演習區」將於8日持續進行，可合理評估應為最後一波軍演；由於劃設區在台灣東部的菲律賓海，研判很有可能是進行彈道飛彈的試射。

▲雷根號4日在西太平洋的菲律賓海執行任務。（圖／翻攝自Facebook／U.S. 7th Fleet）

蘇紫雲分析，由於是4日臨時加碼劃設，明顯是針對美國宣稱雷根號航艦將回防的宣示，此為美國羅倫森號電子偵測船近日持續在台灣東部菲律賓海進行觀測，蒐集飛彈電子參數的主因；亦即，中共軍演首日是以飛彈試射開始，最後也以飛彈火力展示作結束。

至於中共此次軍演的特點，中華戰略前瞻協會研究員揭仲指出，明顯是按照共軍既有的「大型島嶼聯合進攻作戰」之武力犯台計畫，從各階段挑選若干科目進行實兵演習。

揭仲表示，共軍第一階段主要演練「聯合火力突擊作戰」科目，包括8月4日下午由東部戰區抽調火箭軍飛彈部隊朝台灣周邊海上目標區發射彈道飛彈，模擬戰時對台灣本島的北、南、中、東部所選定目標，實施遠距精準打擊。

▲雷根號4日在西太平洋的菲律賓海執行任務。（圖／翻攝自Facebook／U.S. 7th Fleet）

他指出，共軍4日在台灣周邊集結大批戰機和軍艦，除演練搶占台灣周邊重要海空戰術位置外，亦可能是模擬在每波彈道飛彈的火力打擊結束後，再由戰機和軍艦發射遠距精準彈藥，持續對國軍目標發動攻擊，藉以增加「聯合火力突擊」作戰效果。

第2階段是8月5日至6日。揭仲認為，共軍是實施「聯合封鎖作戰」，場景想定是以戰機和軍艦模擬切斷台灣本島對外海空交通，藉以拘束、限制國軍海空軍兵力的調動，再伺機捕捉殲滅，目的是奪取台灣周邊、包括東面西太平洋的海空優勢。

第3階段為8月6日至7日，可能是模擬「聯合登島作戰」部分過程。揭仲指出，場景想定是共軍海空軍掩護搭載登陸部隊的船團、運輸機群與直升機群，朝台灣本島各目標區前進，過程中除擊破國軍海空軍攔截，還要以火力攻擊國軍部署在台灣本島陸地的守軍與防禦陣地，以支持登島作戰。

▲雷根號4日在西太平洋的菲律賓海執行任務。（圖／翻攝自Facebook／U.S. 7th Fleet）

由於受限動員規模與區域情勢，揭仲認為，共軍武力犯台作戰的若干場景，可能會以電腦兵棋推演或指揮所參謀演習等方式實施，例如大規模的人力物力動員與運輸、網路資電作戰與應付外軍介入等場景。

揭仲說，另有部分場景是小規模實施，例如8月3日夜間對國防部官網的干擾，還有這幾天頻繁出現在金門與東引等外離島的共軍無人機，可能是模擬對這些外離島發動攻擊前的戰術偵察作業。

此外，揭仲指出，共軍為進行演習部隊調派、評估演習部隊表現與擴大演習的威嚇效應，將原本實戰過程中，應環環相扣的各個階段，刻意拆成4天實施。

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