15歲少年騎車衝阿里山　自摔撞對向轎車！後座友摔飛亡

記者黃翊婷／綜合報導

阿里山公路公田路段6日發生一起車禍事件，16歲林姓少年與3名同樣未成年的友人相約一起騎車去阿里山遊玩，沒想到卻在半路疑似天雨路滑自摔，撞上對向轎車，後座的他當場摔飛重傷（機車由另一名15歲林姓少年駕駛），送醫急救仍宣告不治。檢警7日相驗確定死者為創傷性休克死亡，後續家屬不排除將提出告訴。

▲4名未成年人騎車去阿里山遊玩，卻發生車禍造成1人死亡。圖為阿里山公路。（資料照／記者翁伊森翻攝，與本案當事人無關）

家住台中的16歲林姓少年6日南下到嘉義找朋友，與2男、1女（皆未成年）相約一起到阿里山遊玩，並由已經成年的吳姓女子幫忙租機車，一行人分別騎乘2台機車前往阿里山，在奮起湖風景區欣賞完風景之後，便沿著阿里山公路下山。

然而，下午3時53分左右行經阿里山公路41公里公田段時，機車疑似因天雨路滑失控自摔，接著撞上對向正要上山的一輛轎車，後座的林姓少年當場摔飛，送醫急救仍在6日傍晚5時50分左右宣告不治。

檢警7日進行相驗，確定林姓少年為創傷性休克死亡。由於當時負責騎機車的15歲林姓少年傷勢也不輕，目前仍在醫院開刀治療當中，暫時無法製作筆錄，詳細的事發原因及狀況仍有待進一步調查。不過，死者家屬後續不排除會提出告訴。