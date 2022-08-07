蒙面歹徒搶劫　遭店員拿「利器反刺7下」倒地哭喊：我要死了

記者趙蔡州／綜合報導

美國內華達州拉斯維加斯3日發生一起搶劫事件，2名頭戴面罩的青少年闖入一間香菸店試圖搶劫，不料其中1人在搶劫的過程中，遭店員拿尖銳物猛刺7下倒地，另一名歹徒見狀立刻逃跑。2名搶劫的青少年事後均被警方逮捕，其中1人在戒護下送醫治療，而自衛傷人的店員則未被逮捕或起訴。

根據KLAS 8 News Now報導，香菸店店員強尼（Johnny Nguyen）3日在櫃台工作，突然看見2名頭戴面罩的青少年走進店內，他先詢問2人為什麼要戴面罩，但未獲得任何回應，於是他立刻要求2人離開，不料其中1名白衣少年突然伸手，搶走了裝有「小費」的杯子。

強尼見狀沒有抵抗，還說可以拿走杯子，但至少留下硬幣，白衣少年聽了他的話後，再搶了一盒香菸後就收手逃出門外，而另一名黑衣少年卻翻進櫃檯內要繼續搶劫，他見狀立刻拿起一個尖銳物體，一邊往黑衣少年身上猛刺7下，一邊將人壓制並拖出櫃檯。

▲強尼表示，雖然沒有看見對方掏出槍，他仍不得不把握機會動手。（圖／取自免費圖庫pexels）

黑衣少年被刺傷後，不斷哭喊掙扎「我要死了，要死了」，最後倒在櫃台外的地板上大喊「這不是我出的主意」、「別殺我，不要讓我死掉」等。

兩名搶劫的少年事後均被警方逮捕，其中被刺傷的少年在員警的戒護下送醫治療，而刺傷歹徒的強尼則未被逮捕或起訴。

強尼事後表示，他最初以為2人只是一般顧客，直到他意識到對方戴著頭套，「我不得不假設他們有槍枝」。他還說，雖然沒有看見對方拿出槍，鑒於當時的情況相當危急，他仍不得不把握機會還擊（拿利器攻擊歹徒）。

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