　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

桃園男騎車違規拒檢　逆向蛇行擦撞警車！尿液有毒品反應

▲員警上前盤前卻毒犯邱男騎車逃逸。（圖／龜山警分局提供）

▲員警上前盤前毒犯邱男卻騎車逃逸。（圖／龜山警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

45歲邱姓男子為警方列為毒品調驗人口，6日凌晨為警方發現他騎機車違規雙黃線迴轉，並於路口停等紅燈員警便上前攔查，未料邱嫌見警竟加速逃逸，過程中邱男一路逆向蛇行逃竄並與警車發生擦撞受傷後才將他逮捕，經尿液檢測呈毒品陽性反應，依法移送偵辧。

▲經調閱監視器發現邱男行蹤自後鳴笛追緝。（圖／龜山警分局提供）

▲經調閱監視器發現邱男行蹤自後鳴笛追緝。（圖／龜山警分局提供）

昨日凌晨4時50分許，龜山分局龜山派出所警員呂尚軒、陳繼喆擔服巡邏勤務時，行經龜山區自強南路與中興路口，發現轄內毒品調驗人口邱姓男子騎乘普重機車違規雙黃線迴轉，並於路口停等紅燈，因員警見其違規並持有邱嫌之強制採驗許尿液許可書，便迴轉上前攔查，未料邱嫌見警竟加速逃逸。

▲過程中警車與騎機車的邱男發生擦撞。（圖／桃園警分局提供）

▲警匪追逐過程中警車與騎機車的邱男發生擦撞。（圖／桃園警分局提供）

後經調閱監視錄影系統，於20多分鐘後在龜山區楓樹路與楓樹一街口再次發現邱嫌，便出動警網攔查圍捕，而邱嫌看到警方後再次逃逸，且一路逆向蛇行高速行駛，員警一路開啟警示燈及鳴警笛尾隨其後，後於長峰路上將邱嫌攔截，並將邱嫌逮捕，攔截過程中雙方發生擦撞，邱嫌左側肩膀多處擦傷，經送往林口長庚醫院救治後並無大礙。

邱嫌經實施尿液檢測呈現三級毒品愷他命陽性反應，全案依公共危險罪移送桃園地檢署偵辦，另違反毒品危害防制條例部分函送桃園地檢察偵辦。

ET快訊
他全身突盜汗！醫一摸脈搏：不對勁　送急診「半小時亡」
U12／吳聖智、陳瑞鑫開轟　中華擊敗多明尼加奪季軍
黑絲短裙OL「爬進洗衣機」露出雙腿讓人拍！店家看監視器氣炸
裴洛西丈夫港資產曝！陸媒批：狂撈油水達174億美元
三亞無預警封城！遊客崩潰「沒封台灣島，反倒封了海南島」
宜蘭外海遊艇翻覆12人落海　救援畫面曝光
快訊／山洪爆發！嘉義葫蘆谷驚傳17人受困

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

基隆望海巷玩SUP...槳突折斷漂2公里　2男爬上消波塊獲救

救援畫面曝！宜蘭外海遊艇翻覆　落海12人全數救起不送醫

快訊／台南女童右手遭裁縫機針插入　緊急送醫治療

快訊／山洪爆發！嘉義葫蘆谷驚傳17人受困　警消急救援

搶轎PO文怒嗆「警拿槍」！本土劇女星遭移送　法官裁定不罰　

桃園男騎車違規拒檢　逆向蛇行擦撞警車！尿液有毒品反應

獨／輕航機父子遺體嚴重碳化　目擊者曝：試圖拉高機身但沒成功

見學妹吃藥熟睡起色心！男大生性侵一半踩煞車　賠50萬免囚

替全家點光明燈卻多1娃　「小三生的」正宮崩潰！偷吃男女下場曝

差點遭單車撞上！北市2翁當街互毆　「合計140歲」路人忙拉開

八仙樂園塵爆滿7周年 空拍宛如廢墟佈滿雜草

王心凌奪冠！《乘風破浪》成團名單出爐　叫到自己「臉超慌」：我沒有準備

男被測速相機拍停路邊觀察　20秒見5車GG！炸魔性笑聲

問2歲女兒「胎內記憶」她爆料：看到把拔的底迪

加油站員工遇數學狂人 問加95客神回復=45！

信義區正妹展特殊唱功　引圍觀！網：靈魂被吸走

穿好看服裝秀身材被嫌　她：難道要老了當壽衣？

Krystal驚喜應援Jessica：我想妳　她一秒爆哭..認「剛到中國時很害怕」

駕駛逆向不讓道還怒瞪！　眼尖騎士：瑪莎拉蒂貨車？

五堅情想婚了！具俊曄台上放閃　小賴開大S玩笑姐夫打屁屁

基隆望海巷玩SUP...槳突折斷漂2公里　2男爬上消波塊獲救

救援畫面曝！宜蘭外海遊艇翻覆　落海12人全數救起不送醫

快訊／台南女童右手遭裁縫機針插入　緊急送醫治療

快訊／山洪爆發！嘉義葫蘆谷驚傳17人受困　警消急救援

搶轎PO文怒嗆「警拿槍」！本土劇女星遭移送　法官裁定不罰　

桃園男騎車違規拒檢　逆向蛇行擦撞警車！尿液有毒品反應

獨／輕航機父子遺體嚴重碳化　目擊者曝：試圖拉高機身但沒成功

見學妹吃藥熟睡起色心！男大生性侵一半踩煞車　賠50萬免囚

替全家點光明燈卻多1娃　「小三生的」正宮崩潰！偷吃男女下場曝

差點遭單車撞上！北市2翁當街互毆　「合計140歲」路人忙拉開

婚後住婆家「小叔每晚一起睡」！出遊也要和公婆同房　人妻崩潰了

陸看透台灣免翻牆看谷歌！　官媒發動14億人共建實景地圖　

台日水果上凱道！撈金魚、夏日祭典遊戲　8／20市集免費入場

國民黨猛攻將軍村　沈慧虹：選前稱讚、選舉時又抹黑

65歲以上長者交通死傷5年飆升2.7倍？！　南警還原真相

U12／吳聖智、陳瑞鑫開轟　中華擊敗多明尼加奪季軍

吳婉君確診！吞口水像「吞石頭」　曝假死原因網笑爆：太真實了

林智堅要他「好為人師」　張善政：桃園人期待有誠信的市長

彈頭替周杰倫寫歌進帳8位數　變身「房地產大亨」：算能養家活口

難忘「練習天天算球」　高志綱回憶恩師：真的很用心

大媽便意來...開腿直接解放！　路過滑手機民眾差點跌屎上...

社會熱門新聞

霹靂小組追要犯中彈癱瘓　遇到她生下龍鳳胎

快訊／宜蘭頭城外海遊艇翻覆！海巡出動馳援

即／台中機車闖紅燈遭轎車撞上　騎士不治

男大生超車遭輾爆頭亡　貨車駕駛不起訴

輔導長一句「沒救了」　二兵氣到動手揍人

獨／草屯4死案倖存者醒了！賴敏男父親節前順利拔管

醫生尪帶乾妹出國妻訴離　須給2117萬

農曆七月送肉粽　彰化和美送煞路線曝

嘉義休旅車翻落30公尺邊坡　2死2輕傷

即／屏東輕航機墜落「父子雙亡」　剩2具焦屍

即／高雄男「從天而降」摔落鬧街！　送醫搶救

廁所遭占她拉在內褲上　竟「抹屎」教育室友

台鐵猴硐晚間傳死傷！他落軌遭撞無呼吸心跳

手孔蓋不平騎車打滑慘死　國賠僅54萬

更多熱門

相關新聞

花蓮2男破壞機台竊錢未遂逃逸　警追2公里逮捕

花蓮2男破壞機台竊錢未遂逃逸　警追2公里逮捕

花蓮吉安警分局太昌派出所8月2日凌晨接獲報案，在吉安鄉建國路1間選物販賣商店有竊嫌出現，員警前往突遇嫌犯駕車離去，經追捕2公里順利查獲楊姓及徐姓2名男子，全案依刑法竊盜未遂、毀損、公共危險罪移送偵辦。

身攜槍毒又酒駕　花蓮警網攔截2男移送

身攜槍毒又酒駕　花蓮警網攔截2男移送

為何不用愛國者攔截共軍飛彈？他：浪費稅金

為何不用愛國者攔截共軍飛彈？他：浪費稅金

刺青男酒駕逆向下場慘曝　3年前曾撞路檢

刺青男酒駕逆向下場慘曝　3年前曾撞路檢

生鮮超商前鬥毆強押南警逮5人送辦

生鮮超商前鬥毆強押南警逮5人送辦

關鍵字：

毒蟲飛車逃逸電眼攔截圍捕

讀者迴響

熱門新聞

霹靂小組追要犯中彈癱瘓　遇到她生下龍鳳胎

4年存滿10張玉山金　他嗨曝「股利股息金額」

今立秋！7禁忌一次看　吃1東西就開運

蕭淑慎坐牢15個月「洗澡被看光羞辱」

阿翰阮月嬌廣告遭下架！越裔總會這樣說

快訊／宜蘭頭城外海遊艇翻覆！海巡出動馳援

野生「本土劇夫妻檔」現蹤電影院！

共軍演習之際　福建「萬安橋」遭焚毀

我F-16V戰機掛彈想防共軍　軍事專家搖頭：根本無力反制

鮮肉選手「巨根滑出」狂甩　邊跑邊扶超尬

聚會與女同事擦槍走火　菜鳥慌了

颱風木蘭生成時間曝　估這天登陸

北市飲料店禁用一次用塑膠杯

未保持安全車距挨罰3千　車主：怎麼測？照片曝糗了

美國若沒做這動作　他：台海熱戰機率極低

更多

最夯影音

更多
八仙樂園塵爆滿7周年 空拍宛如廢墟佈滿雜草

八仙樂園塵爆滿7周年 空拍宛如廢墟佈滿雜草
王心凌奪冠！《乘風破浪》成團名單出爐　叫到自己「臉超慌」：我沒有準備

王心凌奪冠！《乘風破浪》成團名單出爐　叫到自己「臉超慌」：我沒有準備

男被測速相機拍停路邊觀察　20秒見5車GG！炸魔性笑聲

男被測速相機拍停路邊觀察　20秒見5車GG！炸魔性笑聲

問2歲女兒「胎內記憶」她爆料：看到把拔的底迪

問2歲女兒「胎內記憶」她爆料：看到把拔的底迪

加油站員工遇數學狂人 問加95客神回復=45！

加油站員工遇數學狂人 問加95客神回復=45！

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【父親節】爸，別煩惱了！

【父親節】爸，別煩惱了！

8/1-8/15 毛毛商城全館滿額送，單筆結帳滿1599送毛孩行動營養品7日組(市價299元)！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面