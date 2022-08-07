桃園男騎車違規拒檢　逆向蛇行擦撞警車！尿液有毒品反應

▲員警上前盤前毒犯邱男卻騎車逃逸。（圖／龜山警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

45歲邱姓男子為警方列為毒品調驗人口，6日凌晨為警方發現他騎機車違規雙黃線迴轉，並於路口停等紅燈員警便上前攔查，未料邱嫌見警竟加速逃逸，過程中邱男一路逆向蛇行逃竄並與警車發生擦撞受傷後才將他逮捕，經尿液檢測呈毒品陽性反應，依法移送偵辧。

▲經調閱監視器發現邱男行蹤自後鳴笛追緝。（圖／龜山警分局提供）

昨日凌晨4時50分許，龜山分局龜山派出所警員呂尚軒、陳繼喆擔服巡邏勤務時，行經龜山區自強南路與中興路口，發現轄內毒品調驗人口邱姓男子騎乘普重機車違規雙黃線迴轉，並於路口停等紅燈，因員警見其違規並持有邱嫌之強制採驗許尿液許可書，便迴轉上前攔查，未料邱嫌見警竟加速逃逸。

▲警匪追逐過程中警車與騎機車的邱男發生擦撞。（圖／桃園警分局提供）

後經調閱監視錄影系統，於20多分鐘後在龜山區楓樹路與楓樹一街口再次發現邱嫌，便出動警網攔查圍捕，而邱嫌看到警方後再次逃逸，且一路逆向蛇行高速行駛，員警一路開啟警示燈及鳴警笛尾隨其後，後於長峰路上將邱嫌攔截，並將邱嫌逮捕，攔截過程中雙方發生擦撞，邱嫌左側肩膀多處擦傷，經送往林口長庚醫院救治後並無大礙。

邱嫌經實施尿液檢測呈現三級毒品愷他命陽性反應，全案依公共危險罪移送桃園地檢署偵辦，另違反毒品危害防制條例部分函送桃園地檢察偵辦。