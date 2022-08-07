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家樂福前亂拍女生屁股　噁男還怪她「白目」：是打不是摸

▲▼屁股,摸屁股,性騷擾,騷擾。（圖／取自免費圖庫Pixabay）
▲高雄一李姓男子在商店門口亂拍陌生女子屁股，還辯稱是她「白目、屁股翹起來」。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者郭玗潔／高雄報導

高雄一李姓男子到家樂福超市買東西，見門口有一妙齡女子正彎腰專心填寫實名制，竟用手拍打她的臀部，被店員當場目擊並報警，李男在警詢時，還辯稱是女子「白目」、「屁股翹起來」，害他打了一下。經橋頭地院審理，依性騷擾罪處李男罰金3000元，可易服勞役3日，全案還可上訴。

判決書指出，這名女子於今年3月28日下午到家樂福超市買東西，走到入口處時，正彎腰低頭寫防疫實名制，突然驚覺右側臀部被打了一下，女子嚇了一大跳，回頭找犯人正不知所措，好在門口店員當場目擊李男的犯行，協助女子報警。

李男警詢時，雖不否認自己以右手拍打女子右臀，卻不認為自己有性騷擾，還將犯行推給被害人，說她「白目」、「屁股翹起來」，他才打她屁股「不是摸」。

經橋頭地院審理，法官查閱店家監視器確認事實，認為李男和女子素不相識，卻趁她不備之時，隨便拍打臀部這種隱私部位，犯後還否認犯行，未取得被害人的諒解，考量李男家境貧寒並領有身心障礙證明等情狀，依犯性騷擾處罰金3000元，可易服勞役3日，全案還可上訴。

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