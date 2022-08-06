想幫改名台積水？前主播喊「邁，別鬧了」　泛綠打臉曝真相：草包

▲白喬茵提供的文宣「邁，別鬧了」 。（圖／白喬茵團隊提供）

記者吳奕靖／高雄報導

台積電要進駐的楠梓園區將在7日動土，不過國民黨籍左楠區高雄市議員參選人白喬茵呼籲，動土儀式必須取消，因為預定地積水積一片，陳其邁竟堅持明天要動土，是想幫台積電改名台積水？還是想當新竹球場雷王林智堅第二？故意看不見場地的各種慘，硬是趕鴨子上架來提前邀功搶選票。

白喬茵強調重視表面功夫就是民進黨一直以來的美好傳統，反正有建設、而且看起來美美的就好，「我管你實際上用起來方不方便、我管你後續維護有沒有困難，我們就是要透過各種場館和剪綵代表民進黨有做事。台積電土地整治問題一直都在，時不時飄出惡臭，而且連日晴天竟然還能出現大水窪，如果下雨不就變台積電小河？還有工地不給監督、環評球員兼裁判、驗證不讓第三方參與，當初承諾的『LED污染電子看板』也遲遲沒下文」。

▲楠梓產業園區整體規劃空拍。（圖／記者許宥孺翻攝）

不過對此高雄市議員林智鴻深夜發臉書回應：「可能有些人跟高雄不熟，連『豐水期』都不知道，還要開發單位特別出來幫國民黨惡補地理常識。目前地下水位較高，加上工程期間與地形關係，現況面水即為地下水，完全是正常現象。而且高煉場整治過程全部都依計畫進行，早就在5月31日解除地下水管制、7月進行基地地下水水質監測作業，不知道國民黨在大聲什麼？」

跟白喬茵同選區的台灣基進參選人陳子瑜也發文表示：「最重要的是，市府一直與台積電保持密切而穩定的溝通，全力促成護國神山落腳高雄，互利互惠；但國民黨先是有左楠現任議員李眉蓁烏龍質疑土地簽約問題遭市府打臉、現在又來一個議員參選人白喬茵看著一張照片就亂指控，只能說國民黨就算只有一席議員，都還是太多啦」！

陳子瑜認為，出現這種草包質疑，國民黨高雄市長參選人柯志恩竟然是選擇一起草包，認為這種外行言論是「強力監督的系統」，還說「這完全不否定台積電，我們歡迎它來高雄楠梓設廠的一個決心，我們是樂觀其成。」

