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貨車上驚見熱褲妹「爆汗收垃圾」！同行狂讚偉大　釣出本尊回應了

▲一名年輕正妹在貨車上整理回收物，引發討論。（圖／翻攝自Facebook／裝潢/木工/修繕/聯誼會(啓大大分享園地)，下同）

▲一名年輕正妹在貨車上整理回收物，引發討論。（圖／翻攝自Facebook／裝潢/木工/修繕/聯誼會(啓大大分享園地)，下同）

網搜小組／閔文昱報導

所謂「三百六十行，行行出狀元」， 每個職業不分高低貴賤，都有值得尊重的地方！有網友近日發現，一名穿著熱褲的年輕女子站在一輛貨車上整理滿車的回收物，反差的畫面也讓他不禁大讚「偉大的年輕女性」。畫面一出，引發不少網友討論，甚至還釣出本尊出面回應了。

一名網友在臉書社團「裝潢/木工/修繕/聯誼會(啓大大分享園地)」PO出照片，只見一名綁著馬尾、身穿灰色上衣以及清涼熱褲的正妹正認真整理回收車上的垃圾，背後還能看到上衣被汗水浸濕，讓同是從事回收業的原PO看了相當震驚，忍不住直誇，「一個認真的女人最美，我相信這個女人肯定有幫夫運！」

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▲一名年輕正妹在貨車上整理回收物，引發討論。（圖／翻攝自Facebook／裝潢/木工/修繕/聯誼會(啓大大分享園地)，下同）

原PO透露，女子不畏辛苦的精神讓他相當敬佩，「偉大的年輕女性，他們2個年輕人一定會成功的。」貼文曝光後，馬上吸引不少網友留言，「好棒的女生」、「真的不容易，雖然天氣熱但也請注意安全，畢竟袋子裡裝什麼沒人知道，防護記得做好」、「認真最美，最有魅力」、「過程不重要！期待以後結果！加油」。

對此，正妹本人也在留言區回應，「我是本人，謝謝各位哥哥鼓勵，我們會加油的」。她表示，目前她還沒結婚，不是為人父母，因此不太能理解父母的心情，但出社會賺錢，哪有不辛苦的，並表示媽媽從小給她灌輸「女生要經濟獨立的觀念」，所以認為養家糊口不只是男生的責任，自己要花的錢自己賺。

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