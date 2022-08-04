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超商首創「循環經濟資源回收機」！拿電池、寶特瓶爽換購物金

▲▼7-11亞洲1萬店「台南亞萬門市」。（圖／7-11提供）

▲全台第一台「循環經濟資源回收機」就在7-11台南亞萬門市。（圖／7-11提供，下同）

記者周姈姈／綜合報導

為了讓民眾能更加落實資源回收，就有超商打造全新「循環經濟資源回收機」，耗時超過一年、投資金額超過千萬研發，機台可同時回收PET寶特瓶、乾電池，透過光學辨識感應，簡易操作可快速回收，還可獲得門市購物金回饋，且回收之塑料更將透過專利技術再製回到超商販售，架構可持續發展的永續生態圈。

7-11率零售業之先首創自建「循環經濟資源回收機」，透過專利AI光學辨識回收寶特瓶(瓶內水分需先清空)，進入機台內則有高效率專利絞碎機可將寶特瓶絞碎成瓶片，減少回收體積；還可回收電池(1號/2號/3號/4號/9V)，並設有等離子UV殺菌除臭裝置，民眾兌換5個寶特瓶或5顆電池即可獲得1元購物抵用金或1點OPEN POINT點數回饋，目前預計今年底前將於雙北及離島50家7-11門市鋪設，明年將有超過200家門市設置「循環經濟資源回收機」。

▲▼7-11「循環經濟資源回收機」。（圖／7-11提供）

▲回收5個寶特瓶或5顆電池即可獲得1元購物抵用金或1點OPEN POINT點數回饋。

首台設置於統一企業集團亞洲第一萬店「亞萬門市」，自今年7月11日起開放使用，2週已回收超過5178瓶寶特瓶、2503顆電池，將環保回收觀念深耕在地社區。此外，回收的寶特瓶塑料會再製成7-11門市制服或再製成商品回到超商販售，達到資源回收再利用。

為響應聯合國永續發展目標「SDG12責任消費與生產」，7-11早在2020年與高雄市政府合作，於3家指定門市進駐「第三代自助資源回收機」，回收指定的寶特瓶數量後則可兌換購物折抵金，且於全高雄市的7-11門市購買商品時皆可折抵消費，平均月回收量高達2.3萬個寶特瓶；更進一步於離島蘭嶼、澎湖當地合作於門市建置資源回收機，讓民眾能就近資源回收，也將回收習慣融入生活日常。

▲▼7-11x星巴克「OPEN iECO循環杯還杯機」。（圖／7-11提供）

▲「OPEN iECO循環杯還杯機」可逐步減少一次性飲料杯用量，還能配合自帶杯現折5元優惠。

近日7-11也與星巴克合作，率零售業之先，首創「OPEN iECO循環杯還杯機」，即日起已於台北市7家7-11門市正式開放使用，更配合自帶杯現折5元優惠，響應政府政策，逐步減少一次性飲料杯用量，導入至今，使用率已較啟用首週成長30%，逐漸養成民眾習慣。

▲▼Mia C`bon大葉高島屋旗艦店開幕。（圖／記者蕭筠攝）

▲頂級超市「Mia C`bon」全台首間旗艦店開幕。（圖／記者蕭筠攝，下同）

主打高檔、進口食品的JASONS Market Place今年4月正式改名為「Mia C`bon」，其全台首間旗艦店宣正式布插旗天母大葉高島屋，店面約350坪並以9大元素陳列各類商品，不僅買得到特別蔬果，像是高山產的黃色櫛瓜，還有多款日本空運來台水果，包括蜜柑、水蜜桃、麝香葡萄等，還獨賣全台最貴、要價7999元的北海道月型町西瓜，且水果還提供自組水果禮品等服務。

▲▼Mia C`bon大葉高島屋旗艦店開幕。（圖／記者蕭筠攝）

▲店內買得到各式特別蔬果。

▲▼Mia C`bon大葉高島屋旗艦店開幕。（圖／記者蕭筠攝）

▲生魚片、丼飯每日新鮮直送、製成。

Mia C`bon台北大葉店更找來知名「築地中島水產」合作，販售多種海鮮選擇，且每日新鮮直送，買得到生魚片、丼飯、壽司等，肉品區則特別引進澳洲獲獎鳳凰和牛，並提供代客現煎牛肉服務，現場就能吃到罪惡牛肉，還有「熟菜水餃區」販售各種台式家常菜等。

除外還有邀請了B&G德國農莊、世界麵包冠軍武子靖聯手打造下午茶烘焙專區，除販售多款烘焙品像是肉桂捲、貝果等，還有座位區提供休息。業者表示，Mia C`bon將於今年底全數改裝完成，預計會有22間門市。

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