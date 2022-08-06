免費參加！台中豐原龍舟體驗營周末安可場來了　每日限定60人

▲免費參加！台中豐原獨木舟、龍舟體驗營周末安可場來了，每日限定60人。（圖／陳清龍辦公室提供，下同）



記者游瓊華／台中報導

台中豐原親子獨木舟、龍舟體驗加碼場今天一早在豐原葫蘆墩公園第五區展開，由於是今年豐原的最後一場，一早8點多，就吸引了近百人報名參加。主辦單位台中市體總輕艇委員會表示，明（7）日現場還有最後一天可報名，免費參加龍舟體驗，每梯次10人、共有6梯次，歡迎民眾來體驗划獨木舟的技巧與樂趣。

台中市議員陳清龍說，葫蘆墩公園景色漂亮、水質又好，不止適合水上活動，未來除向市府爭取更多水上活動外，也會爭取更多陸域活動在這裡舉辦，讓更多鄉親享受葫蘆墩公園之美。

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台中市體總輕艇委員會為推展安全水域活動，今年7月在豐原葫蘆墩公園第五區舉辦親子「獨木舟」「龍舟」體驗活動，因葫蘆墩公園景色優美水質佳，吸引許多群眾爭相報名，但因名額有限，許多報名向隅無法體驗民眾感覺失落，為此，主辦單位在8月6、7二日推出加碼安可場。委員會表示，錯過今天獨木舟體驗活動民眾，歡迎明天來現場報名龍舟體驗活動，每梯次10人、完全免費。

今天活動8時30分才開始，8時許就陸續湧入民眾等待報名，第一梯次體驗活動，就吸引了近百餘名大人與小朋友參加，讓葫蘆墩公園第五區熱鬧滾滾。一名媽媽說，上個月曾經參加過，小孩知道8月加碼一場吵著要來，這裡很美水質又好，希望可以多辦水上活動。