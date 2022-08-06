　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

免費參加！台中豐原龍舟體驗營周末安可場來了　每日限定60人

▲免費參加！台中豐原獨木舟體驗營周末安可場來了　每日限定60人。（圖／陳清龍辦公室提供）

▲免費參加！台中豐原獨木舟、龍舟體驗營周末安可場來了，每日限定60人。（圖／陳清龍辦公室提供，下同）

記者游瓊華／台中報導

台中豐原親子獨木舟、龍舟體驗加碼場今天一早在豐原葫蘆墩公園第五區展開，由於是今年豐原的最後一場，一早8點多，就吸引了近百人報名參加。主辦單位台中市體總輕艇委員會表示，明（7）日現場還有最後一天可報名，免費參加龍舟體驗，每梯次10人、共有6梯次，歡迎民眾來體驗划獨木舟的技巧與樂趣。

台中市議員陳清龍說，葫蘆墩公園景色漂亮、水質又好，不止適合水上活動，未來除向市府爭取更多水上活動外，也會爭取更多陸域活動在這裡舉辦，讓更多鄉親享受葫蘆墩公園之美。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲免費參加！台中豐原獨木舟體驗營周末安可場來了　每日限定60人。（圖／陳清龍辦公室提供）

台中市體總輕艇委員會為推展安全水域活動，今年7月在豐原葫蘆墩公園第五區舉辦親子「獨木舟」「龍舟」體驗活動，因葫蘆墩公園景色優美水質佳，吸引許多群眾爭相報名，但因名額有限，許多報名向隅無法體驗民眾感覺失落，為此，主辦單位在8月6、7二日推出加碼安可場。委員會表示，錯過今天獨木舟體驗活動民眾，歡迎明天來現場報名龍舟體驗活動，每梯次10人、完全免費。

▲免費參加！台中豐原獨木舟體驗營周末安可場來了　每日限定60人。（圖／陳清龍辦公室提供）

今天活動8時30分才開始，8時許就陸續湧入民眾等待報名，第一梯次體驗活動，就吸引了近百餘名大人與小朋友參加，讓葫蘆墩公園第五區熱鬧滾滾。一名媽媽說，上個月曾經參加過，小孩知道8月加碼一場吵著要來，這裡很美水質又好，希望可以多辦水上活動。

►用「玫瑰粉紅泡泡」養出水煮蛋肌！自然美BIO UP賦活精萃驚爆2.5折

ET快訊
快訊／鶯歌騎士捲進砂石車底　頭遭輾過慘死
快訊／海軍公布「迪化艦監控畫面」：不需P圖
快訊／雨區擴大！7縣市大雨特報　5區劇烈防淹水
快訊／空軍出動「愛國者三型飛彈」！雷達追監軍演
郝劭文轉發「一個中國」！　陸妻曝：他變了
快訊／花蓮男石門海域自由潛水找不到人　尋獲已死亡
陸軍演「台股大漲300點」　他揭1矛盾：台灣真是神奇的地方
比基尼妹辣照　水中驚見「蒼白右手」伸到她腿邊！網毛炸

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

《萬法心生：夏荊山藝術經典展》開展　黃偉哲簽MOU力推藝術

瘋玩水快樂一夏　嘉藥暑假水上活動育樂營登場

快訊／雨區擴大！7縣市大雨特報　5區劇烈雨勢轟炸防淹水

「餐桌上什麼行為沒禮貌？」　全場點名1動作：想翻白眼

竹市+452！變異株BA.4／BA.5陸續出現！　社區感染風險仍存

免費參加！台中豐原龍舟體驗營周末安可場來了　每日限定60人

竹縣+621！Omicron變異株入侵！　衛生局籲接種第2次追加劑

桃園+2162！　市府籲請長者兒童儘速完整接種疫苗

基隆+319！全市專責病房收治27人　林右昌：空床率65.8%

「半夜不睡為了什麼」他PO國旗照：守護台灣每個人！酸民不敢嘴了

租重機斜坡起步倒車QQ　噴3千7他自嘲：想跳舞

鄭人碩自爆「喜歡從後面來」給驚喜　「穿三角還四角」王陽明羞回：問詩芸

孫鵬.狄鶯熱吻還願慶孫安佐無罪　砲轟「劣質媒體」凌遲兒子：不要再發生

河南大淹水馬路秒消失 見女走欄杆平衡感爆表

太妍《少時貪探》泡麵煮成暗黑料理　Tiffany一吃爆氣：煮一碗四不像給我！

不接受北京建立新現狀！白宮譴責共軍軍演行動挑釁

嫩嬰大哭「汪保母」秒上線　叼肉乾放臉上安慰：給妳吃

7歲哥帶6歲妹凌晨街頭擺攤！　雨中叫賣飾品...真相藏洋蔥

神搭訕！阿金鎖定目標「翻滾碰瓷」　坐正妹身旁討摸...網：爸爸教的？

雨天限定「輕功階上飄」　最快速下樓梯懶人法XD

《萬法心生：夏荊山藝術經典展》開展　黃偉哲簽MOU力推藝術

瘋玩水快樂一夏　嘉藥暑假水上活動育樂營登場

快訊／雨區擴大！7縣市大雨特報　5區劇烈雨勢轟炸防淹水

「餐桌上什麼行為沒禮貌？」　全場點名1動作：想翻白眼

竹市+452！變異株BA.4／BA.5陸續出現！　社區感染風險仍存

免費參加！台中豐原龍舟體驗營周末安可場來了　每日限定60人

竹縣+621！Omicron變異株入侵！　衛生局籲接種第2次追加劑

桃園+2162！　市府籲請長者兒童儘速完整接種疫苗

基隆+319！全市專責病房收治27人　林右昌：空床率65.8%

「半夜不睡為了什麼」他PO國旗照：守護台灣每個人！酸民不敢嘴了

快訊／鶯歌騎士「連人帶車」捲進砂石車底　頭遭輾過當場慘死

國民黨828全代會走「棒球風」　強調強棒出擊、訴求民生經濟牌

椎間盤開刀很挫折　布雷克主動查資料研究

貝克漢妻爆與兒媳冷戰不和！　知情人揭「婚禮是導火線」曝內幕

《萬法心生：夏荊山藝術經典展》開展　黃偉哲簽MOU力推藝術

台北必訪「家常菜」宵夜！夜貓子愛點招牌飯　焢肉＋鮑魚轟炸味蕾

快訊／共艦逼近花蓮電廠是合成照？　海軍曝迪化艦監控畫面：不需P圖

他電話講一半遭6惡犬瘋啃喪命！　妻聽「死前痛苦慘叫」崩潰

媽自曝被小26歲鮮肉追！網友批丟臉　《全明星》女星護母反擊

預防安倍效應！　日相岸田文雄公開露面「黑衣人出動」護體

踮腳短裙女「白皙屁股蛋」露出　網激動：沒穿內褲！

生活熱門新聞

超多人被騙去柬埔寨！台商：只能到這求救

健身課一半時間「教練都在搭帳篷」　她尷尬爆

妹妹被老男人包月「賺10萬」！姐一聽崩潰

軍艦逼近花蓮海岸線「是P圖」！賞鯨業者揭真相

突收網購通知「台灣全部停發」真相曝光

立秋「男女行房超母湯」禁忌曝光！

幼教師帶男友回家！鄰居狂罵：私德有問題

台灣此刻需要團結！黃暐瀚喊話：偏藍偏紅的國人快清醒

只有一個中國！她神曝1細節「沒毛病」　台人狂刷讚

飛彈半路沒火「墜落台灣怎辦？」答案曝光

戰爭開打怎麼辦？　這1躲藏地絕不會投彈！

訂飲料要求醬油　店員逗趣回應

農曆七月超商驚見「白衣女子」　網笑瘋：很時事

他PO國旗照：守護台灣每一個人！酸民秒惦惦

更多熱門

相關新聞

台中豐原「太平洋夜市」驚傳要熄燈　在地人崩潰

台中豐原「太平洋夜市」驚傳要熄燈　在地人崩潰

台中豐原「太平洋夜市」位於陽明街與博愛街口，每周三營業，是當地人喜愛的夜市之一。沒想到，夜市商販透露，太平洋夜市只營業到8月底，讓不少在地人得知後崩潰，「又少一個夜市了」。

龍舟勇渡黑水溝 近10小時完成嘉義到澎湖創舉

龍舟勇渡黑水溝 近10小時完成嘉義到澎湖創舉

台中「縣城一哥」首筆4字頭房價現身　房仲：比預估提早半年

台中「縣城一哥」首筆4字頭房價現身　房仲：比預估提早半年

台東新生國小第7屆美術班　24日活水湖紙舟下水活動

台東新生國小第7屆美術班　24日活水湖紙舟下水活動

小琉球海龜上岸產卵「撞獨木舟」　學者心疼

小琉球海龜上岸產卵「撞獨木舟」　學者心疼

關鍵字：

獨木舟豐原龍舟

讀者迴響

熱門新聞

男大生超車遭輾爆頭亡　貨車駕駛不起訴

裴洛西訪台午宴　張忠謀「超直白一句話」震驚她

快訊／大咖女星驚傳火燒車「嚴重燒傷命危」！

女星淚崩忍痛「幫老公簽病危通知書」！

共軍公布逼近花蓮海岸線軍演照！被質疑P圖

鮮肉選手「巨根滑出」狂甩　邊跑邊扶超尬

共軍釋出新影片　飛行員俯瞰台灣中央山脈

偷拍小姨子！色姊夫珍藏941個檔案　她被看光光崩潰

孫安佐突大動作預告「今晚6點公開所有事」！

快訊／中科院副院長歐陽力行猝逝恆春旅館

遭聯電切割「已非榮譽董事長」　曹興誠回應了

8女模拍MV「突遭17惡煞性侵」！民眾怒攻黑幫大本營

人夫偷吃女山友玩車震　她喊：那晚特別強

飯店浴室「牆上裝鐵環」好謎！用途曝光

三寶闖紅燈車禍　炸成火球6死8傷

更多

最夯影音

更多
租重機斜坡起步倒車QQ　噴3千7他自嘲：想跳舞

租重機斜坡起步倒車QQ　噴3千7他自嘲：想跳舞
鄭人碩自爆「喜歡從後面來」給驚喜　「穿三角還四角」王陽明羞回：問詩芸

鄭人碩自爆「喜歡從後面來」給驚喜　「穿三角還四角」王陽明羞回：問詩芸

孫鵬.狄鶯熱吻還願慶孫安佐無罪　砲轟「劣質媒體」凌遲兒子：不要再發生

孫鵬.狄鶯熱吻還願慶孫安佐無罪　砲轟「劣質媒體」凌遲兒子：不要再發生

河南大淹水馬路秒消失 見女走欄杆平衡感爆表

河南大淹水馬路秒消失 見女走欄杆平衡感爆表

太妍《少時貪探》泡麵煮成暗黑料理　Tiffany一吃爆氣：煮一碗四不像給我！

太妍《少時貪探》泡麵煮成暗黑料理　Tiffany一吃爆氣：煮一碗四不像給我！

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【父親節】爸，別煩惱了！

【父親節】爸，別煩惱了！

8/1-8/15 毛毛商城全館滿額送，單筆結帳滿1599送毛孩行動營養品7日組(市價299元)！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面