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77人划龍舟56km勇渡黑水溝！　「嘉義→澎湖」10小時完成創舉

文／中央社

2022「黑水騰龍，勇渡西瀛」活動，以划龍舟勇渡黑水溝，今天從嘉義布袋第3漁港出發，以近10小時完成這項創舉，77名團隊成員滿身鹽味下，在龍門漁港歡慶挑戰成功。

嘉義縣體育會水中運動委員會為宣傳10月在嘉義縣舉行的全民運動會，今天以划龍舟方式，勇渡黑水溝到澎湖，完成史無前例的壯舉，下午近4時許，參與勇渡的成員抵達龍門漁港，受到英雄式歡迎。

嘉縣體育會水中運動委員會主委丁聰銘表示，活動去年開始籌畫，原本今年5月成行，受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，而延到今天才展開龍舟勇闖黑水溝的挑戰。

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▼黑水騰龍！77好手划龍舟勇渡台灣海峽。（圖／翻攝王宣貿臉書，下同）

▲▼龍舟勇渡黑水溝 近10小時完成嘉義到澎湖創舉。（圖／翻攝王宣貿臉書）

▲▼龍舟勇渡黑水溝 近10小時完成嘉義到澎湖創舉。（圖／翻攝王宣貿臉書）

「黑水騰龍，勇渡西瀛」活動，共有77名來自台灣各地的划龍舟好手，由民雄國中輕艇龍舟隊尤為立與蘭嶼黑潮勇士張世凱等人擔任教練，今天上午6時自嘉義布袋第3漁港出發，分3組進行划龍舟，每一小組約划一個小時換組繼續，全程約56公里，救生艇、水上摩托車等兩旁戒護，以確保人員安全。

嘉義民雄國中輕艇隊有10人參與，劉嘉沅與羅子禓在完成挑戰時表示，今天很辛苦，台灣海峽的潮流，風浪大，使得龍舟搖晃得很厲害，加上大太陽溫度又高，衣服濕了又乾，黑色運動衣褲都如同塗上了鹽巴般，隊員們都曬得黝黑，覺得很有挑戰與意義。

同為民雄國中輕艇隊的何翌慈表示，沒想到第一次到澎湖，就是用划龍舟勇渡，特別值得紀念，但在上岸不久後，開始想家了，所幸明天就會回到嘉義溫暖的家。全體人員稍做休息後，明天將分別搭乘遊艇與水上摩托車返嘉，至於龍舟將以海運托運返回嘉義。

▼10小時划56公里，完成從嘉義到澎湖創舉。

▲▼龍舟勇渡黑水溝 近10小時完成嘉義到澎湖創舉。（圖／翻攝王宣貿臉書）

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