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軍艦逼近花蓮海岸線？　賞鯨業者「揭真相」：船長看到照片都笑了

▲▼解放軍軍艦逼近花蓮海岸線！已可看見和平火力發電廠煙囪。（圖／翻攝人民日報）

▲解放軍6日公布一系列5日環台軍演的照片。（圖／翻攝人民日報）

記者施怡妏／綜合報導

解放軍6日公布一系列5日環台軍演的照片，從照片中可以發現，解放軍船艦已經逼近花蓮海岸線，除了不遠處的國軍濟陽級巡防艦「蘭陽號」外，遠方還可以依稀看見海岸山脈，在網路上掀起一番討論。就有花蓮賞鯨業者指出，照片是P圖，「檔案打開一看！船長們都笑了」，對此，國防部目前尚未回應。

臉書粉專「多羅滿賞鯨」稍早發文，這兩天有幾張照片傳得沸沸揚揚，「說什麼軍艦在外頭，照片很貼近和平發電廠，希望跟我們求證一下」，沒想到打開照片一看，船長們都笑了，「不知道誰這麼認真P圖！就請大家，別讓網路亂七八糟的P圖影響我們旅遊的興致」。

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文中提到，現在正值忙碌的夏季中，船長們每天出海是從早到晚，從漁業電台到漁民們之間的情報互通，賞鯨路線的範圍北到崇德，南至海岸山脈，「如果海上任何動靜，別說有軍艦，可能連軍艦鳥都會相互知會！」「沒看到軍艦啦！漁民們消遣說：除非是台隱形船！」

據了解，本站曾報導《解放軍軍艦逼近花蓮海岸線！已可看見疑似和平火力發電廠煙囪》解放軍6日公布一系列5日環台軍演的照片，實際觀察照片可以發現，解放軍軍艦已經逼近花蓮海岸縣，不遠處可以看見正在監控的國軍濟陽級巡防艦「蘭陽號」（FFG-935），遠方還可以看見海岸山脈，以及疑似和平火力發電廠的煙囪。

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