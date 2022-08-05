泰國夜店大火奪13命！人群狂逃10秒遭黑煙吞沒　火燒上身畫面曝光

▲泰國夜店Mountain B發生大火。（圖／翻攝自推特）



記者張方瑀／綜合報導

泰國東部春武里府一間夜店5日半夜發生大火，目前已知有13人死亡，至少35人受傷，其中18人傷勢嚴重。從現場曝光的影片可以看到，火勢相當猛烈，整棟夜店幾乎陷入火海，許多顧客爭先從門口奔逃，只差不到10秒就會被黑煙吞噬，還有人全身著火逃出。

根據當地媒體《TrueID》、《Sanook》報導，春武里府一間幾個月前才新開幕的夜店「MOUNTAIN B」在5日半夜1時左右傳出火警，出動20多輛消防車抵達現場。從曝光的畫面可以看到，大火不斷從內部竄出，濃濃黑煙直衝天際，許多年輕人不斷朝著門口奔逃，只差不到10秒就會被黑煙吞沒，還有人全身著火逃出，最後消防員花了約2個小時才控制住火勢。

※畫面恐造成不適，請斟酌觀看。

初步調查顯示，這場大火目前造成13人死亡，有幾具遺體被燒到焦黑無法辨識，也有人是在逃跑的過程中遭踩踏身亡。另外約有35人受傷送醫，其中18人傷勢嚴重，大部分的人都是嗆傷，還有8人嚴重燒傷。有現場民眾指出，事發當時全部的人都湧向前門，疑似沒有其他出入口可以逃生。

報導指出，由於夜店內部的吸音海綿是易燃物，導致火勢一發不可收拾。根據現場民眾的證詞表示，當時DJ音控台旁邊突然有兩聲爆炸聲，接著火苗就朝屋頂延燒，很快蔓延整個夜店。警方表示，由於死傷人數眾多，目前還要等待蒐集完所有目擊者證詞，才能判定失火原因。

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