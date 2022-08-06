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正妹中指缺一節！她透露父母3天沒脫嬰兒手套　導致纏線壞死截肢

▲▼女子透露，父母當時忘了拔嬰兒手套，才導致中指指頭壞死截肢。（圖／翻攝自TikTok@wulandira9）

▲女子透露，父母當時忘了拔嬰兒手套，才導致中指指頭壞死截肢。（圖／翻攝自TikTok@wulandira9）

記者羅翊宬／綜合報導

許多家長們曾在子女剛出生不久，為了避免皮膚細緻柔嫩的嬰兒把臉抓破皮，會為他們戴上嬰兒手套。不過，日前一名馬來西亞正妹便在社群媒體TikTok展示自己缺了一截的中指，透露小時候因父母3天以來忘記將手套脫下，導致她手指遭線纏繞壞死，最後只能截肢。

綜合外媒報導，一名來自馬來西亞的正妹網友「@wulandira9」上傳了至少3段展現她左手中指殘缺的短影片，可以發現她左手中指少了一截，並沒有指頭，其中一支影片甚至創下730多萬的瀏覽紀錄、3021則留言，起初網友們都以為她的手指殘缺是天生的，不過她卻解釋是起因於幼時發生的事故。

@wulandira9 pasti gak percaya #fypシ ♬ Carrying Your Love - David Morris

她透露，父母在她嬰兒時期，為她戴上嬰兒手套，不過卻長達3天忘記脫下，直到她嚎啕大哭，父母一時半刻找不著原因才脫下手套，才赫然發現左手中指竟被一條繩線纏住，不過最後因為手指部位細胞壞死，醫師決定為她截肢。

她表示，希望透過自己的親身經歷來提醒家長在照顧嬰兒時，更應悉心注意。許多網友得知實情後，對女子的遭遇感到相當同情，希望家長們為子女帶上嬰兒手套時能引以為鑑。

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