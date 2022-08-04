性愛中啪一聲斷了！他「陰莖發紫」腫成茄子　醫傻：痊癒還是彎的

▲做愛,愛愛,性感,上床,恩愛,情侶,夫妻（圖／取自免費圖庫stocksnap）

記者張寧倢／編譯

印尼一名50歲男子近日與老婆在床上恩愛，沒想到，夫妻倆性愛過程實在太「激烈」，他感覺自己的下體突然「啪」的一聲斷裂，瞬間導致他無法勃起，尿道開始出血。急診醫師表示，當時男子的陰莖不僅顏色發紫，中間還有彎折處，腫得像一條茄子。儘管緊急手術後救回「命根」，但陰莖仍然呈現輕微彎曲。

根據《每日郵報》報導，這起病例被刊登在《國際外科病例報告期刊》（IJSCR）中，未揭露姓名的50歲男子前往印尼爪哇島泗水的「Dr. Soetomo公立綜合醫院」緊急就醫時表示，自己的陰莖已腫脹4小時，原因是他在和妻子做愛時突然感覺陰莖「斷裂」，他瞬間無法勃起，而且極度疼痛，不僅無法排尿，尿道還開始出血。

▲醫師表示，男子的陰莖斷裂後腫脹發紫，看起來像茄子。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）



幾名醫師查看男子「緊急的泌尿患部」後表示，他的下體看起來宛如一條茄子，顏色發紫，還有一處彎折就像平常可見的蔬菜那樣。他們認為，男子當時應該是在進行「激烈」的性愛，導致陰莖撞擊到女方會陰處或恥骨，患者到院2小時之內就立刻進行手術。

醫生將患部皮膚切開找出受損組織，發現男子的尿道已經破裂，陰莖的勃起組織與被稱為巴克氏筋膜（Buck's Fascia）的周圍組織、血管與神經等也撕裂，便開刀為他修復損傷。男子術後住院5天，使用尿導管21天後才恢復正常排尿。最終，在經歷了約4個月的折磨後，男子排尿與性行為方面都沒有任何不適，但陰莖已「輕微」彎曲。

病例報告補充，陰莖斷裂是一種不常見的損傷，通常發生在性行為的過程中，但也有一些例子是由於自慰、勃起時從床上跌落，或其他陰莖創傷。醫師提醒，患者應「盡快」就醫，並在24小時內進行手術，以避免併發症。

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