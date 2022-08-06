「中國軍演早有預謀」　蕭美琴：台灣致力強化自衛「對付霸凌者」

▲駐美代表蕭美琴。（圖／記者李毓康攝）

文／中央社

對於中國近來在台灣周遭大規模軍演，駐美代表蕭美琴今天質疑中國早在美國聯邦眾議院議長裴洛西決定訪台前，就已經做好軍事集結準備；面對中國威脅，台灣致力加強自衛，發展不對稱能力。

中國在台灣周遭進行大規模軍事演習，升高區域緊張關係，國際高度關注台海局勢。蕭美琴今天一連接受哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）與美國公共電視台（PBS）專訪，並應邀出席美國猶他州聯邦眾議員史都華（Chris Stewart）舉行的高峰論壇。

蕭美琴向CBS表示，台灣數十年來一直生活在中國威脅之下，但不能讓中國決定台灣在國際結交朋友的期望。她以孩童在學校遭到霸凌為例指出：「你不會要孩子不去學校，而是會想辦法對付霸凌者。這正是台灣在做的。我們正在使我們的社會更強大、更有韌性，強化自我防衛。」她並質疑中國史無前例的大規模軍演行動是有預謀，早在裴洛西（Nancy Pelosi）決定訪台前就已經做好準備。

她在PBS訪談中也同樣指出，中國顯然早已為這樣的軍事集結準備已久，中國升高局勢的作法既不合理也沒有必要。 蕭美琴表示，台灣對中國升高緊急局勢感到擔憂，這也正是台灣致力於投資自我防衛，發展不對稱能力、改革後備戰力，以更順利地將平民納入國土防衛中。但她強調，台灣不希望戰爭爆發，期盼和平，會盡一切努力降低緊張局勢，但不會犧牲自由。

此外，蕭美琴在高峰論壇上引述總統蔡英文的談話，呼籲中國理性自制，台灣的建設性對話大門敞開，希望和平解決分歧。 她指出，北京的經濟脅迫、採取實彈演習等破壞穩定的威脅行為，不會讓中國對台灣人或其他人變得更具吸引力；儘管台灣人務實謹慎，但不會屈服於脅迫、放棄自由。

除了軍事，蕭美琴表示，台灣也致力於經濟安全。在裴洛西訪台後，中國禁止百餘項台灣食品進口，澳洲、日本、立陶宛近年來也飽受中國經濟脅迫。台灣致力於經濟多元化，並在可靠的民主合作夥伴間重新調整供應鏈，她期望能深化台美貿易與經濟關係。

她表示，中國軍演擾亂區域穩定，是「高度不負責任且危險」，台灣期望美國持續發揮領導作用，團結區域與全球夥伴，向中國表明，任何人都不會容忍使用武力，台海和平穩定符合所有人利益，包括中國在內。