桃園婦「聽老師的」險遭詐　警員苦勸...保住4百萬老本

▲楊太太誤信詐騙老師的話欲滙款購買中簽股票。（圖／桃園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

72歲楊太太聽信群組老師的明牌投資小賺一筆，於是信心大增，再加碼約400萬元滙款購買中簽股票100張，警方獲報趕往勸阻，並勸說若有高獲利，「老師」可自行賺取何必告知他人?且若聽從詐騙嫌犯指示設立約定帳戶，將淪為人頭帳戶成為詐騙共犯，楊太太這才驚覺放棄滙款。而桃園警方統計，今年迄今已攔阻成功達114件，攔阻金額超過4940萬元。

▲員警聞訊趕往勸阻。（圖／桃園警分局提供）

桃園警察分局武陵所5日14時許，接獲轄區銀行通報表示，民眾欲辦理約定帳戶並準備匯出鉅款，雖經行員關懷勸阻仍堅持匯款，並說所滙出帳戶已列警示帳戶，請警方協助勸導。員警抵達現場了解，民眾楊太太表示，在Line群組認識一位張小姐，透過對方介紹加入一個股票投資群組，楊太太平日即有投資股票，經過觀察群組內的「同學」常留言感謝老師報的明牌讓他們賺了很多錢，她也試著匯出上百萬款項投資，老師就告知她所賺款項40萬已匯入帳戶，上月底果然接到某銀行行員通知領錢，因此信心大增。

▲▼桃園警分局派員宣導阻詐今年迄今已攔阻114件金額近5000萬元。（圖／桃園警分局提供）

近日群組通知楊太太之前參加股票抽籤，380張股票抽籤額度，她們竟然抽到100張，必須在今(5)日前將款項匯到指定帳戶，否則就視同放棄，於是楊太太準備將390餘萬的老本全部匯出，員警研判是詐騙集團慣用手法，並舉出行員不會主動通知領款，不可輕信不實投資訊息，並勸說若有高獲利，「老師」可自行賺取何必告知他人?且若聽從詐騙嫌犯指示設立約定帳戶就成為詐騙共犯，在員警與行員多方勸說下，楊太太才放棄匯款及帳戶設定。

桃園分局統計，從今年1月1日至今共攔阻成功達114件，攔阻金額有4940萬餘元，平時即由偵查隊及各派出所到轄區內各金融機構宣導，提醒金融機構從業人員遇案一定要多加關懷提問，幫民眾守護荷包。同時邀集各金融機構到分局舉行座談會，除宣導內政部「新世代打擊詐欺策略行動綱領」工作重點外，也請轄區內阻詐成效優異的中國信託商業銀行人員做經驗分享，希望共同為打擊詐欺工作奉獻心力。