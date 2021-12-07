花蓮男奔郵局滙50萬「投資賺錢」　警耐心勸阻...他撕掉滙款單

▲男子接獲不明來電後急匯款50萬元搞投資，員警到場耐心勸說後，男子終相信遭詐騙，當場撕掉滙款單。（圖／鳯林警分局提供）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮男子日前接獲不明來電稱，只要先匯款50萬元至指定帳戶，就有投資賺錢的好機會，男子財迷心竅不疑有他，立馬趕赴郵局填單滙款，郵局行員心有警覺立刻報警，經員警到場耐心勸說阻止，男子終相信遭詐騙，當場撕掉滙款單保住血汗錢。

花蓮鳳林警分局光復分駐所於日前接獲郵局行員致電派出所，稱有一名民眾欲匯款50萬元，卻無法交代清楚匯款對象，所長立即派遣執行守望勤務警員賴右承、孫維知前往郵局釐清是否為詐騙案件。

男子表示，因接獲不明來電，對方稱有一個投資賺錢的好機會，但必須先匯款50萬元至對方指定之帳戶，才可進行投資，因不願錯過這賺錢好機會，所以依對方指示轉滙50萬元坐收進帳。

警方表示，在勸說過程中，男子一直覺得員警過度緊張，認為員警太多事，但經過苦口婆心耐心分享先前發生過的真實案例，說明此為詐騙集團之慣用手法後，男子才驚覺自己差點淪為詐騙集團的肥羊，立即將匯款單撕毀。

鳳林分局長簡龍宏表示，預防犯罪是警察重點工作項目之一，民眾如有遇疑似詐騙之行為，自己無法判定者，請不要慌張並立即撥打110報案向警方請求協助，切勿魯莽行事，避免辛苦一輩子的血汗錢一去 不歸造成憾事再度發生。